Trump elimina normas que protegían a alumnos LGTBI de discriminación sexual

La secretaria de Educación, Linda McMahon, afirmó en un comunicado que la medida elimina del registro federal la regulación de 2024 y restablece las normas aprobadas durante el primer mandato de Trump, que el Gobierno lleva aplicando desde enero de 2025.

La norma de Biden, aprobada en 2024, interpretó por primera vez de forma explícita que la prohibición de discriminación por razón de sexo del Título IX también abarcaba la orientación sexual y la identidad de género.

La regulación protegía así a estudiantes y empleados de centros educativos financiados con fondos federales frente a ese tipo de discriminación.

El Título IX, una ley federal aprobada en 1972, prohíbe la discriminación por razón de sexo en programas educativos que reciben financiación federal.

La regulación de 2024 también amplió la definición de acoso basado en el sexo para incluir, entre otras conductas, el acoso por orientación sexual o identidad de género, además de agresiones sexuales, violencia en las parejas, violencia doméstica y acoso.

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Con la decisión anunciada este lunes, el Departamento de Educación vuelve formalmente a las normas de 2020, que establecían una definición más limitada del acoso sexual y mayores garantías de debido proceso para los estudiantes acusados.

De acuerdo con medios locales, el cambio es limitado porque el Gobierno de Trump ya había dejado de aplicar las normas de Biden desde enero de 2025, después de que varios tribunales las bloquearan y posteriormente las anularan.