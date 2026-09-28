Turquía celebra su aceptación como observador asociado en la Conferencia Iberoamericana

"Expresamos nuestra gratitud a todos los miembros, especialmente España, actual país presidente de la Conferencia Iberoamericana", señala un comunicado del Ministerio de Exteriores turco.
"Turquía participará como observador asociado en la 30 Cumbre Iberoamericana, que se celebrará en Madrid el 4 y 5 de noviembre, y continuará profundizando su cooperación con los miembros de la Conferencia Iberoamericana en el marco de su política multidimensional con América Latina y el Caribe", añade la nota.
La decisión de aceptar la candidatura de Turquía, junto con las de India y Angola, se tomó el jueves pasado durante una reunión de los ministros de Exteriores iberoamericanos en los márgenes de la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York.
La Conferencia Iberoamericana tiene 22 miembros -19 americanos y tres europeos- y contaba hasta ahora con 12 observadores asociados, entre ellos siete países europeos, Haití, Corea del Sur, Japón, Marruecos y Filipinas.
Turquía lleva desde hace años ampliando sus relaciones comerciales con Iberoamérica, abriendo consulados y extendiendo el alcance de su aerolínea de bandera, con vuelos directos entre Estambul y ocho países iberoamericanos.