Turquía celebra su aceptación como observador asociado en la Conferencia Iberoamericana

Turquía celebra su aceptación como observador asociado en la Conferencia Iberoamericana

Estambul, 28 sep (EFE).- El Gobierno turco ha celebrado este lunes la decisión de la Conferencia Iberoamérica de aceptar Turquía como observador asociado, por lo que podrá participar en la próxima cumbre, que se celebrará el 4 y 5 de noviembre de Madrid.