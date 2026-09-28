U2 dice que un tema de su nuevo álbum celebra a Rosalía como una "artista extraordinaria"

En su decimosexto disco -y el primero de U2 en nueve años-, 'Carnaval de Luz', que saldrá a la venta el próximo 13 de noviembre, uno de los temas se llama 'The Mirror Maker (Rosalía)', lo que provocó una serie de especulaciones sobre si la mención hacía referencia a la cantautora catalana.

Bono, de 66 años, despejó finalmente la incógnita en una entrevista publicada hoy en la revista musical Rolling Stone: "Normalmente escribimos canciones sobre gente muerta o en prisión (...) Héroes fallecidos, o intentando sacarles de la cárcel. Esto es simplemente celebrar a alguien por ser una artista extraordinaria".

El vocalista de U2 confesó que no se sentía cómodo publicando la canción sin el permiso de Rosalía, así que llegó a ella después de pedirle consejo a la actriz española Penélope Cruz -amiga común de ambos-, que le animó a llamarla.

Bono dice que la catalana le ha "hecho reír un montón", se han escrito mensajes y han hablado sobre su admiración mutua por el poeta Federico García Lorca, pero todavía no se han visto en persona. "Ahora mismo no podría conocerla. Estoy reuniendo valor para enviarle la mezcla final", comentó.

En esta línea, el 'frontman' de U2 confesó su obsesión con Rosalía a raíz de su último álbum 'Lux', pues dice que se le "adelantó" a la hora de tratar ciertos temas que él también quería explorar con su música.

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"Ha llegado al mismo punto justo antes que nosotros, lo cual es molesto, y a la vez muy inspirador", afirmó Bono, que dijo que ella comparte el objetivo del "reencantamiento" del mundo a través del arte.

La canción inspirada por la artista catalana, cuyo título vendría a decir 'El fabricante de espejos', surgió en 2017 y no fue hasta la mitad de las 196 versiones que probaron del tema cuando adquirió su significado. "¿Por qué cantamos sobre Rosalía? ¿Qué relevancia tiene?", recuerda preguntarse el productor del álbum, Garrett 'Jacknife' Lee.

En respuesta, Bono comentó que el tema habla sobre lidiar con el narcisismo y la facilidad de "perderse en el espejo", mientras hay artistas que van más allá y quieren "atravesarlo" para ver qué hay al otro lado. "Rosalía es una de ellas", afirmó.

"Es esta idea de que somos cuerpo, alma y espíritu. Es una idea algo anticuada y pintoresca, y ella la abarca con gran valentía y humor autocrítico, No se trata solo de física, también de metafísica", continuó Bono.

De acuerdo con Rolling Stone, 'The Mirror Maker (Rosalía)' comienza con un riff acústico de guitarra y con Bono "imitando" la voz de soprano de la autora de 'La perla'. Según Lee, la idea inicial era intentar convencer a la catalana de que lo hiciera.

"Entonces nos dimos cuenta: ¿por qué alguien cantaría una canción sobre sí misma? ¡Escúchame cantar sobre lo genial que soy!", ironizó el productor del álbum. "Pensé que (Bono) sonaba bien haciéndolo, así que ¿por qué íbamos a reemplazarlo?".