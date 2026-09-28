Ucrania dice haber recuperado 176 kilómetros cuadrados de territorio en norte de Donetsk

Del total de territorio recuperado, 51 kilómetros cuadrados fueron liberados en la tercera fase de la Operación Vivaldi, la más decisiva hasta ahora de esta operación que comenzó en mayo en secreto y cuyos resultados han empezado a anunciarse este mes de septiembre, según Biletski.

El general ucraniano dijo además que Ucrania ha liberado gracias a estas acciones las localidades de Nove, Ridkodub y Katerínivka y ha recuperado también el control de las de Karpivka y Novomijailivka.

Biletski destacó el papel de robots kamikaze fabricados por el propio Tercer Cuerpo a partir de blindados de transporte de personal BTR-60 soviéticos para destruir fortificaciones enemigas.

Explicó que los rusos fracasaron en la defensa del territorio que tenían conquistado, al haber creído que Ucrania se centraría en atacar por otra dirección.

El general ucraniano felicitó por su desempeño a su infantería y dejó claro que la Operación Vivaldi continúa una vez establecidas las nuevas líneas de defensa en el eje del frente de Limán del norte de Donetsk, donde Ucrania ha recuperado este territorio.