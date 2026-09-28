Ucrania lanza un ataque masivo contra depósitos de combustible en el sur de Rusia

"Varios municipios de la región de Krasnodar sufrieron un ataque masivo de drones. Como consecuencia de la caída de restos de drones se desataron incendios en tres empresas civiles en los municipios Dinski, Pávlovski y Krasnoarmeiski", informó en Telegram el departamento de prensa del Gobierno local.

Según las autoridades no hubo víctimas, y en el lugar de los hechos trabajan los servicios de Emergencias.

El canal independiente ruso Astra estableció que entre los objetivos alcanzados está la base de depósitos de combustible Edelveis-95, encargada de la venta al por mayor de diésel y gasolina.

El canal ucraniano Exilenova+ publicó fotos de los incendios, en las que se observan los resplandores de las llamas y densas columnas de humo negro.

En la región de Voronezh las defensas antiaéreas derribaron una veintena de drones, según el gobernador local, Alexandr Gúsev, quien denunció que cuatro civiles, incluyendo tres menores resultaron heridos, dos de ellos graves.

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El Ministerio de Defensa de Rusia reportó este lunes el derribo de 254 drones ucranianos de ala fija sobre 15 regiones rusas, la anexionada península de Crimea y los mares Negro y Azov.