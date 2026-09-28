UE y autoridades de Ecuador lideran el retiro de 700 kilos de residuos de un río amazónico

La actividad se prolongó durante cuatro horas y participaron representantes de la Delegación de la Unión Europea en Ecuador y de la Prefectura de Pastaza, además de habitantes de varias comunidades locales, miembros de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Bomberos, estudiantes de la Universidad Estatal Amazónica y grupos de kayakistas que intervinieron en zonas de difícil acceso.

La embajadora de la UE en Ecuador, Jekaterina Doródnova, destacó que es la primera vez que esta iniciativa se desarrolla en la Amazonía ecuatoriana, a la que calificó como "uno de los ecosistemas más diversos e importantes del mundo".

"Proteger nuestros ríos, evitar que los residuos lleguen a sus cauces y promover una gestión responsable de los desechos son acciones esenciales para conservar la biodiversidad", señaló Doródnova.

Por su parte, la prefecta en funciones de Pastaza, Valeria Pozo, explicó que se escogió el río Puyo por su importancia ambiental y social por los problemas de contaminación que enfrenta.

Pozo mencionó entre esos desafíos la presencia de residuos, microplásticos y contaminación bacteriana.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La limpieza se realizó en el marco del EUBeachCleanup, que es un movimiento global impulsado por la Unión Europea para combatir la contaminación marina y promover acciones concretas de protección de océanos, ríos y lagos.

EUBeachCleanup -que por primera vez se realiza en la Amazonía- se ha desarrollado anteriormente en el archipiélago de Galápagos, a unos mil kilómetros de las costas continentales ecuatorianas, así como en la provincia costera de Manabí y en la andina de Pichincha, cuya capital es Quito.