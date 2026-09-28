Una presunta violación grupal en una universidad de EE.UU. causa indignación

El abuso salió a la luz después de que la víctima, no identificada y que tenía 20 años, alegara este 18 de septiembre que fue drogada, agredida y violada en grupo por siete estudiantes de una fraternidad de Cornell y acusara a la institución de no protegerla y no imponerles suficiente castigo.

La denuncia de 100 páginas indica que estaba borracha cuando un amigo y otro hombre la presionaron para consumir ketamina, y tras una presunta primera agresión sexual, invitaron a otros por un grupo de Snapchat a participar en más abusos con el mensaje "free pussy" (vagina gratis), según una captura de pantalla.

La mujer indicó en la denuncia que estaba "incapacitada" para dar su consentimiento, que rechazó los avances y que los abusos sexuales se alargaron durante horas hasta que "perdió la conciencia".

El fiscal del condado de Tompkins (norte del estado), Matthew Van Houten, anunció este lunes la reapertura de la investigación penal para presentar el caso ante un gran jurado, y se justificó en que en la declaración de la víctima "no había evidencia de una falta de consentimiento".

Van Houten aseguró que la "credibilidad de la mujer, que describió los hechos en atroz detalle, nunca estuvo en cuestión", y calificó la conducta de los hombres como "asquerosa y moralmente reprensible" pero señaló que una acusación se debe basar en "pruebas" y no en la "opinión pública basada en información falsa".

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Incluyó parte de la declaración de la mujer de 2024, donde relata que accedió a tener un encuentro sexual con un amigo y otro hombre estando borracha, tras lo que llegaron más hombres que consumieron drogas sobre su cuerpo y le ofrecieron a ella hasta estar "extremadamente drogada".

"No obstante, reconociendo que el proceso de sanar un trauma es personal y diferente para cada humano, mi oficina ha reabierto esta investigación", indicó el fiscal, señalando que el gran jurado considerará el testimonio de la mujer y "cualquier nueva evidencia aportada por las alegaciones en la demanda civil".

La Universidad de Cornell, por su parte, dijo este lunes que apoya la decisión de que "la historia de la víctima" sea escuchada "por un gran jurado penal" y subrayó que tras su denuncia de 2024, hizo una investigación que resultó en "expulsiones y suspensiones", y vetó a esa fraternidad del campus.

Uno de los puntos más polémicos es la alegación de la víctima de que Cornell solo expulsó a dos hombres implicados y el resto recibió sanciones administrativas, incluyendo redactar un ensayo, algo que la universidad refutó, especificando que esa no fue la "única consecuencia" para estos.

El caso ha saltado a la palestra nacional y en los últimos días varias figuras de alto perfil han expresado indignación, como la actriz Florence Pugh, que se hizo eco en Instagram este domingo pidiendo que los hombres "lideren conversaciones" de rechazo a las agresiones sexuales.

La congresista Alexandria Ocasio-Cortez también condenó este domingo en un mítin en Ithaca la presunta violación grupal y denunció que la agresión sexual "es protegida en instituciones de élite en todo EE.UU.".