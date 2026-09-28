Una universidad india suspende clases tras violentos disturbios por una presunta violación

Los disturbios, que sacudieron la universidad durante el fin de semana, comenzaron tras difundirse en redes sociales que una alumna había sido violada por un trabajador externo y que posteriormente se había suicidado.

Las autoridades confirmaron este lunes que, a pesar de no haber identificado por el momento a la supuesta víctima, se ha registrado una denuncia y se ha iniciado una investigación especial para esclarecer los hechos.

"Todas las quejas eran con la administración de la universidad, querían solo personal femenino en la residencia de chicas", dijo a los medios el director general de Policía de Punjab, Gaurav Yadav.

El estallido ocurrió apenas un día después de otra protesta en la Universidad Chitkara, también en Punyab, donde varias estudiantes aseguraron que dos jóvenes de una residencia femenina habían muerto o desaparecido.

La Comisión de Mujeres del estado ha anunciado una investigación y ha exigido a las autoridades una copia de las denuncias, de los registros de muertes o desapariciones y una revisión de la seguridad en las residencias femeninas.

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La Policía denunció que los manifestantes incendiaron accesos al recinto, bloquearon una autopista nacional y agredieron a los agentes, aunque aseguró que la situación ha vuelto a la normalidad este lunes.

Vídeos difundidos en redes no verificados denuncian también una dura represión de la Policía a los estudiantes.

La dirección del centro, que ha calificado la información de la violación como "falsa y fabricada", difundió un vídeo con tres estudiantes que negaron la agresión. La polémica se agravó horas después, al publicarse un segundo vídeo en el que las mismas alumnas aseguraban haber sido presionadas por el centro para leer un guión sin su consentimiento.

El jefe de Gobierno de Punyab, Bhagwant Mann, ordenó este lunes tomar medidas sobre los responsables y envió al jefe de la Policía al lugar para supervisar lo ocurrido.