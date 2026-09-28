Wall Street abre en rojo tras subida del petróleo y el rendimiento de los bonos del Tesoro

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones bajaba 333 puntos, hasta 51.494 enteros; el selectivo S&P 500 restaba un 0,51 %, hasta 7.703 puntos; y el tecnológico Nasdaq cedía un 0,55 %, hasta 26.919 unidades.

La Bolsa de Nueva York abría a la baja después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, rechazara un plan de siete días, propuesto por Irán, que concluía con la reapertura del estrecho de Ormuz si Washington retira el bloque naval.

La propuesta también contemplaba que EE.UU. suspendiera las sanciones a su crudo y restableciera el alto el fuego, pero Trump la rechazó el sábado y continúo presionando para que Irán haga concesiones en materia nuclear, lo que presiona aún más el suministro mundial de energía.

A las 09:30 hora local (13:30 GMT), los contratos de futuros del petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) para el mes de noviembre, los de referencia en Estados Unidos, se situaban en 94,36 dólares el barril, tras subir un 2,11 %.

Por otro lado, el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años sumaba 3,8 puntos básicos, hasta el 5,219 %, mientras que el título a 30 años avanzaba 3,4 puntos básicos, hasta el 5,536 %.

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En otros mercados, el oro se devaluaba un 3,47 %, hasta los 4.171 dólares la onza, y la plata un 4,83 %, hasta los 61,61 dólares la onza.