Burnham anuncia una entidad pública para "recuperar el control" de la red eléctrica

Se prevé que Burnham dé más detalles de GB Grid esta tarde ante el congreso anual del Partido Laborista en Liverpool (noroeste de Inglaterra), donde presentará la iniciativa como "la primera entrada de un nuevo actor público en las redes eléctricas 36 años después de su privatización bajo el Gobierno conservador de Margaret Thatcher", según extractos adelantados de su discurso.

El nuevo organismo, integrado en Great British Energy (GB Energy) -una compañía energética estatal creada en 2025 para impulsar la generación de energía limpia-, tendrá como objetivo "habilitar las infraestructuras necesarias para conectar viviendas, empresas y grandes proyectos a la red", así como acelerar el despliegue de energías renovables.

GB Grid podrá competir por proyectos de transmisión eléctrica y colaborar e invertir con las empresas privadas que actualmente operan las redes, las cuales mantendrán sus funciones, de acuerdo con un comunicado gubernamental.

Según la nota, la iniciativa "pretende afrontar mediante una combinación de inversión pública y privada los retrasos y el aumento de los costes en la construcción de infraestructuras eléctricas".

La intención del primer ministro es que permita al Reino Unido rebajar la factura eléctrica "al nivel de otros países europeos en un plazo de diez años".

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Según Burnham, "el precio de la energía está asfixiando a las empresas" y los consumidores británicos pagan "algunos de los costes energéticos más altos de Europa".

En su opinión, "se debe reformar un mercado energético roto para que esté al servicio del interés público".

Con la puesta en marcha primero de GB Energy y ahora de GB Grid, el Gobierno laborista, en el poder desde 2024, aspira a aumentar la participación pública en el sistema eléctrico, sin sustituir a las empresas privadas que seguirán operando las redes, en línea con el modelo de colaboración entre los sectores público y privado promovido por el Partido Laborista.