Canadá dice que inversión de LNG es prueba de que el país "vuelve a construir a lo grande"

"Las inversiones históricas en LNG Canada son la prueba de que Canadá vuelve a construir a lo grande", afirmó el primer ministro canadiense, Mark Carney, quien señaló que el proyecto permitirá ampliar las exportaciones energéticas hacia los mercados asiáticos y reducir la dependencia comercial de Estados Unidos.

La ampliación de la planta de gas natural licuado (GNL) de Kitimat, en la provincia de Columbia Británica, elevará su capacidad de 14 a 28 millones de toneladas anuales y convertirá la instalación en la segunda mayor de su tipo en el mundo, según el Gobierno canadiense.

La denominada Fase 2, impulsada por un consorcio formado por Shell Canada (40 %), Petronas (25 %), PetroChina (15 %), Mitsubishi (15 %) y KOGAS (5 %), añadirá dos nuevas unidades de licuefacción a las dos existentes y generará más de 4.000 empleos directos durante su construcción.

La decisión también permite avanzar con la segunda fase del gasoducto Coastal GasLink, de 670 kilómetros. TC Energy prevé duplicar su capacidad mediante nuevas estaciones de compresión y mejoras de las instalaciones existentes, con más de 2.000 empleos adicionales durante la construcción.

La primera fase de LNG Canada comenzó a exportar en el 30 de junio de 2025 y convirtió a la instalación en la primera gran terminal canadiense de exportación de GNL con acceso directo a los mercados internacionales.

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Coincidiendo con el anuncio, Carney presentó en Vancouver una inversión federal de 1.200 millones de dólares canadienses para reforzar la protección de los océanos, la vigilancia del tráfico marítimo y la capacidad de respuesta ante vertidos y otros accidentes.

El Gobierno enmarcó ambos anuncios en su estrategia para ampliar la infraestructura energética y comercial de la costa del Pacífico y, al tiempo, reforzar la protección ambiental, aunque Ottawa no ha presentado los 1.200 millones como una compensación específica por LNG Canada.

El vínculo político se estableció en julio, cuando Canadá y Columbia Británica acordaron acelerar proyectos como LNG Canada y, paralelamente, reforzar la protección de las ballenas y los ecosistemas costeros mediante el llamado Plan de Protección de los Océanos.

El nuevo paquete incluye más de 740 millones de dólares en cuatro años para reforzar la conservación, la vigilancia marítima y la prevención así como la respuesta ante incidentes, y 136 millones para proteger la vida marina, entre otras medidas.

Carney resumió la estrategia al señalar que Canadá pretende simultáneamente construir grandes infraestructuras, diversificar su comercio y proteger sus océanos "para las generaciones venideras".