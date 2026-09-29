Casi el 96 % de los incendios de Indonesia se producen en plantaciones de aceite de palma

En una rueda de prensa en Yakarta, el director de Seguimiento Ambiental, Ardyanto Nugroho, explicó que determinaron el porcentaje de tierra quemada por la industria del aceite de palma -del que Indonesia es el mayor productor mundial junto a Malasia- a través del monitoreo de 34.000 hectáreas.

Con la ayuda de 57 entidades, se verificó que en el 95,85 % de los casos estos incidentes ocurren en territorios plagados de turberas, humedales que son habitualmente drenados en estas zonas para la siembra de palma aceitera y que siguen ardiendo bajo tierra cuando se incendian, por lo que el agua superficial no es suficiente para apagarlos.

El monitoreo, prosiguió Ardyanto, se realizó mayoritariamente en Kalimantan, la parte indonesia de la isla de Borneo, donde equipos de bomberos llevan dos meses combatiendo cientos de puntos calientes difíciles de apagar y que han emanado una neblina tóxica que contaminó el aire de los países vecinos Malasia, Brunéi y Singapur.

Entretanto, el Ministerio de Bosques cifró hoy en 365 el total de puntos de calor detectados este lunes, lo que significa un descenso desde los más de 500 registrados la víspera y se alinea con la mejora paulatina de los últimos días en la calidad del aire en Indonesia y en países vecinos.

Por su parte, el portavoz de la agencia de manejo de desastres BNPB, Berton Panjaitan, destacó que 59.035 personas continúan desplegadas en seis provincias combatiendo la ola de incendios que solo en agosto consumió más de 300.000 hectáreas, según estimaciones de organizaciones independientes como Auriga.

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Después de que el archipiélago contabilizase 202.000 hectáreas consumidas entre enero y julio -cifra regular, en línea con la de otros años-, se desató en agosto una emergencia cuyo alcance territorial aún no ha sido revelado por las autoridades, que advierten de demandas contra individuos y corporaciones implicados en los incendios.

Según datos publicados este lunes en la rueda de prensa, la Policía ha señalado a 196 personas -más de la mitad en los últimos dos meses- como presuntos responsables de propagar los fuegos, mientras investiga a numerosas empresas por estos hechos.