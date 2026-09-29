Casi un 14 % de los profesores, en huelga en Francia, según el Gobierno

Paralelamente, al menos 40 institutos han sido bloqueados en Francia, donde las fuerzas del orden han arrestado a 40 personas y han contabilizado diez heridos.

La movilización docente reclama mejores salarios y más recursos para los servicios públicos y sucede dos días antes de que el Gobierno de Sébastien Lecornu presente su proyecto de Presupuestos Generales del Estado y de la Seguridad Social para 2027, en el que las centrales sindicales temen recortes en el sector público.

De acuerdo con los datos del Gobierno, las escuelas de primaria (15,28 %) y los centros de secundaria (15,83 %) registraron mayor participación que los institutos de bachillerato y Formación Profesional (7,75 % y 10,08 %, respectivamente).

La mayor adhesión, no obstante, se dio entre el personal encargado de la supervisión, disciplina y apoyo a los alumnos, con un 27,4 % de respaldo.

También en los aledaños de París los alumnos de instituto han montado piquetes en los centros, como en Saint-Denis, populosa ciudad en la que su propio alcalde, el izquierdista Bally Bagayoko, se ha dejado filmar por las cámaras apoyando a los huelguistas.

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En París, uno de los piquetes más llamativos sucedió en el instituto Hélène Boucher, en el este de la ciudad y considerado uno de los mejores de la capital francesa.

Los principales sindicatos franceses han convocado más de 170 manifestaciones en todo el país -la de París comienza a las 14.00 hora local (12.00 GMT)- para presionar al Gobierno contra la congelación de los salarios de los funcionarios anunciada a principios de este mes.

Las autoridades esperan entre 20.000 y 40.000 manifestantes, sin contar a los bomberos, de los que se baraja que se movilicen entre 5.000 y 10.000.

La protesta llega después de un verano marcado por grandes incendios forestales en Francia, que sometieron a los servicios de emergencia a una fuerte presión.

Los sindicatos reclaman una mejora del poder adquisitivo de los empleados públicos, cuyos salarios han quedado rezagados frente a la inflación. Desde 2017, el salario de los funcionarios solo ha sido actualizado en 2022 y 2023, con un aumento acumulado ligeramente superior al 5 %, frente a una inflación acumulada del 24,17 % prevista hasta finales de 2026.