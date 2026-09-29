Chile dobla el promedio de la OCDE de docentes sin cualificación plena, según un informe

De acuerdo con el documento, la proporción es más del doble del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que se situó en 9,1% hace dos años.

Según el organismo, dependiendo del país, puede tratarse de docentes que tienen las cualificaciones académicas, pero carecen de la certificación o formación docente requerida; pueden tener la formación docente pero no las cualificaciones académicas exigidas; o que carecen de ambas.

Estos resultados contrastan con un panorama positivo dentro del sistema educativo chileno, en el que se destacó el aumento del país en su inversión pública y la reducción de la deserción escolar.

El dato sobre la cualificación de los docentes chilenos se suma a que el 3,6 % de las plazas docentes de educación secundaria pública en el país sudamericano permanecían sin cubrir al inicio del año escolar 2024.

El 8,4 % de los profesores chilenos plenamente cualificados, por su parte, abandonó la profesión entre 2024 y 2025, en comparación con el 6,4 % promedio de la OCDE.

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Los docentes de secundaria baja, sin embargo, cumplen con el estándar de requisitos mínimos de nivel educativo en 98 %, casi 10 puntos por encima del promedio de la OCDE, de 89%.

Los indicadores sitúan también entre los principales desafíos de Chile el nivel de gasto por estudiante, la cobertura de educación inicial y la proporción de adultos con estudios terciarios.

Entre los resultados favorables, el porcentaje de jóvenes entre 25 y 34 años sin educación secundaria superior cayó drásticamente del 17 % al 10 % entre 2015 y 2024, ubicándose por debajo de la media de la OCDE de 12 %.

La tasa de finalización de la secundaria superior también tuvo avances, el 88 % de los estudiantes chilenos que comienzan un programa general o de formación profesional completan sus estudios, dentro de los dos años posteriores a la fecha teórica de finalización.

En este aspecto, las mujeres chilenas tienen una probabilidad de 6 puntos porcentuales mayor de completar sus programas de educación secundaria superior que los hombres, una brecha similar a la observada en la mayoría de los países con datos disponibles, según la panorámica.

Este adelanto, sin embargo, contrasta con el porcentaje de jóvenes chilenos de entre 18 y 24 años que en 2025 no estudiaba, trabajaba ni participaba en formación que se cifró en 19 % y, aunque bajó del 21 % de 2015, continúa por encima del promedio de la OCDE que fue de 13 % el pasado año.

En Chile, el gasto público en educación desde el nivel primario hasta el terciario entre 2015 y 2023 pasó de un 4 % al 4,4 % del PIB, mientras que en el conjunto de países de la OCDE -con datos comparables- el promedio disminuyó de 4,4 % a 4,2 % del PIB durante el mismo periodo.

La educación en la primera infancia, en tanto, está rezagada. En 2024, el 79 % de los niños de entre 3 años y la edad de inicio de la educación primaria -6 años en Chile- estaba matriculado, a diferencia del promedio de la OCDE que alcanzó 90 %.

El mismo panorama aparece dentro del nivel educativo alcanzado por la población adulta chilena, que se encuentra por debajo del promedio internacional. El 37 % de los adultos en el país austral tenía estudios terciarios en 2024, frente al 43 % promedio de la OCDE.

En cambio, el 42 % de los adultos chilenos contaba con estudios de educación secundaria superior o postsecundaria no terciaria, una proporción superior al promedio del bloque.