China supera los 700 millones de usuarios de IA generativa, más del 50 % de la población

El documento, citado por la televisión estatal CCTV, fue presentado durante la Conferencia de Recursos Básicos de Internet de China y refleja la rápida expansión de estas herramientas desde la irrupción global de los 'chatbots' a finales de 2022.

Según el informe, la función más extendida sigue siendo la de consulta: el 76 % de los usuarios aseguró que recurre a la IA generativa para hallar respuestas a preguntas.

Sin embargo, el empleo de estas herramientas se ha diversificado. El 47,8 % de los usuarios las utiliza ya para procesar imágenes o vídeos, el 37,6 % para trabajar con textos y el 32,5 % para elaborar resúmenes de trabajo, actas de reuniones o presentaciones.

El informe destaca además el crecimiento de aplicaciones vinculadas a la productividad. Las herramientas de asistentes integrales de IA y de oficina inteligente registraron aumentos de uso superiores al 100 % interanual, en una señal de su incorporación a tareas laborales y administrativas.

Según el documento, el 38,7 % de los internautas chinos compró en los últimos seis meses algún dispositivo inteligente por Internet, con los productos ponibles y los equipos electrónicos como teléfonos móviles o tabletas entre los más destacados.

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Los dispositivos ponibles fueron adquiridos por el 20,2 % de los internautas, mientras que el 18,2 % compró teléfonos inteligentes, tabletas u otros productos digitales.

El auge de usuarios coincide con una intensa competencia entre tecnológicas chinas como DeepSeek, Alibaba, Moonshot o Zhipu, que han apostado por modelos abiertos, precios bajos y rápida implantación comercial, frente al enfoque más cerrado de firmas estadounidenses como OpenAI o Anthropic.

Sin embargo, la expansión de este tipo de servicios convive con una estrecha regulación en el gigante asiático: desde 2023, China exige que la IA generativa respete los "valores socialistas fundamentales" y no genere contenidos que afecten a la seguridad nacional, la unidad territorial o la estabilidad social.