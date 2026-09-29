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29 de septiembre de 2026 a la - 10:40

El Gobierno español autoriza 1,3 millones para la protección de mujeres víctimas en Ceuta

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Madrid, 29 sep (EFE).- El Gobierno español ha autorizado la tramitación urgente de 1,3 millones de euros en subvenciones destinadas a cinco entidades sociales que trabajan en el terreno desde el inicio de la crisis humanitaria en la ciudad autónoma de Ceuta para reforzar la protección y la asistencia a víctimas de violencia contra las mujeres.

Por EFE
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Según explicó este martes el Ministerio de Igualdad, la aprobación de este acuerdo permitirá que se tramiten con mayor agilidad, teniendo en cuenta el carácter excepcional y las razones de interés público, social y humanitario, esas subvenciones a la Asociación Mujeres en Zonas de Conflicto, Cruz Roja Española, Fundación Cruz Blanca, Médicos del Mundo y Comisión Española de Ayuda al Refugiado.

El Gobierno justifica la urgencia en la necesidad de reforzar y coordinar las actuaciones de prevención, identificación e intervención en casos de violencias contra las mujeres que se produzcan en el contexto de la crisis humanitaria actual de Ceuta, con especial atención a la violencia de género, la violencia sexual y la trata con fines de explotación sexual.

Una situación que se agrava por las barreras lingüísticas, culturales y administrativas y las posibles experiencias de violencia, recuerda.

El importe total de las subvenciones será de 1.345.584 euros y se financiará con cargo al presupuesto de Igualdad.

La actual crisis se originó tras la entrada irregular de más de 80.000 personas a finales de julio desde Marruecos y la presencia de más de 10.000 migrantes en asentamientos o en otros recursos.

El Ejecutivo destaca que, desde su inicio, las entidades beneficiarias de estas subvenciones directas están desplegando acciones destinadas a la protección, atención y acompañamiento especializado a mujeres y niñas víctimas de violencia de género.

Las subvenciones, según subraya, pretenden garantizar la continuidad de esos servicios fundamentales.