El Gobierno español autoriza 1,3 millones para la protección de mujeres víctimas en Ceuta

Según explicó este martes el Ministerio de Igualdad, la aprobación de este acuerdo permitirá que se tramiten con mayor agilidad, teniendo en cuenta el carácter excepcional y las razones de interés público, social y humanitario, esas subvenciones a la Asociación Mujeres en Zonas de Conflicto, Cruz Roja Española, Fundación Cruz Blanca, Médicos del Mundo y Comisión Española de Ayuda al Refugiado.

El Gobierno justifica la urgencia en la necesidad de reforzar y coordinar las actuaciones de prevención, identificación e intervención en casos de violencias contra las mujeres que se produzcan en el contexto de la crisis humanitaria actual de Ceuta, con especial atención a la violencia de género, la violencia sexual y la trata con fines de explotación sexual.

Una situación que se agrava por las barreras lingüísticas, culturales y administrativas y las posibles experiencias de violencia, recuerda.

El importe total de las subvenciones será de 1.345.584 euros y se financiará con cargo al presupuesto de Igualdad.

La actual crisis se originó tras la entrada irregular de más de 80.000 personas a finales de julio desde Marruecos y la presencia de más de 10.000 migrantes en asentamientos o en otros recursos.

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El Ejecutivo destaca que, desde su inicio, las entidades beneficiarias de estas subvenciones directas están desplegando acciones destinadas a la protección, atención y acompañamiento especializado a mujeres y niñas víctimas de violencia de género.

Las subvenciones, según subraya, pretenden garantizar la continuidad de esos servicios fundamentales.