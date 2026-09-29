El Senado de México aprueba la reforma que prohíbe la doble nacionalidad a gobernantes

El proyecto fue aprobado, en lo general y particular, con 86 votos a favor y 42 en contra, sin abstenciones, por lo que quedó avalado sin modificaciones y fue remitido a los congresos locales.

La reforma modifica tres artículos de la Constitución para establecer que quienes aspiren a esos cargos deberán ser mexicanos por nacimiento y no tener ni adquirir otra nacionalidad.

Si poseen otra, deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro electoral y acreditar que el vínculo jurídico con el otro Estado dejó efectivamente de existir.

Durante el ejercicio del cargo tampoco podrán adquirir o solicitar otra nacionalidad, invocarla ante autoridades extranjeras, o utilizar pasaporte o documentos de identidad expedidos por otro país.

Tampoco podrán ejercer derechos políticos inherentes a esa ciudadanía extranjera ni acogerse a su protección diplomática.

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Los cambios serán aplicables a partir del proceso electoral de 2028 y no afectarán a quienes ya ejerzan alguno de esos cargos cuando la reforma entre en vigor.

El Congreso tendrá además 90 días naturales para adecuar la Ley de Nacionalidad y la legislación electoral, mientras las entidades federativas deberán armonizar sus constituciones y normas electorales en el mismo plazo.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum presentó la iniciativa el 30 de agosto y la Cámara de Diputados la aprobó el 22 de septiembre con 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención en lo general, y 334 votos favorables, 109 contrarios y una abstención sobre los artículos reservados.

Morena y sus aliados defendieron en el Senado que la medida no elimina la doble nacionalidad ni restringe de manera general los derechos políticos, sino que crea una condición excepcional relacionada con la soberanía para quienes encabecen los poderes ejecutivos.

Los opositores partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) sostuvieron, por el contrario, que la exigencia restringe derechos políticos de mexicanos con doble nacionalidad, particularmente de quienes emigraron o nacieron en el extranjero.

Al tratarse de una reforma constitucional, deberá obtener ahora el respaldo de la mayoría de las legislaturas de las 32 entidades federativas para su publicación oficial.

El debate sobre la doble nacionalidad también ha estado presente en otros procesos electorales de América Latina: presidentes, como Daniel Noboa en Ecuador o Abelardo de la Espriella en Colombia, tienen también la nacionalidad estadounidense, por lo que en ambos países la oposición ha cuestionado la binacionalidad por posibles conflictos de intereses.