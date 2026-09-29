Familiares del explorador británico Ranulph Fiennes denuncian que no pueden visitarlo

Estos parientes han denunciado a su segunda esposa, Louise Millington-Cotes, por haber cortado su relación con otros familiares desde hace dos años, coincidiendo con el agravamiento de su enfermedad de Parkinson.

El actor Joseph Fiennes, primo del explorador, reveló hoy que pudo visitarlo en julio del año pasado de forma secreta en el asilo KYN Hurlingham, en el este de Londres, donde se encontraba inscrito bajo el falso nombre de Ron Westwood.

Seis meses más tarde, el actor escribió al Office of the Public Guardian (que representa a las personas incapacitadas) exponiendo su preocupación por que hubiesen cortado todo vínculo con familia y amigos, pero su carta quedó sin respuesta, según denunció al diario 'The Telegraph'.

Arabella Pepper, hermana de la primera esposa del explorador, dijo que su actual pareja ha condicionado las visitas a la firma de un acuerdo de confidencialidad, que solo algunos familiares han aceptado firmar.

Pepper, que pudo visitar al explorador el mismo día que lo hizo Joseph Fiennes, denunció que posteriormente fue trasladado a otro centro sin conocimiento de sus parientes.

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Sin embargo, la policía de Cheshire dijo que estaba al corriente de las denuncias y que había investigado la situación de Ranulph Fiennes concluyendo que disponía de "cuidados apropiados y supervisión profesional".

La disputa es tan agria que incluso un hijo de Louise Millington-Cotes ha pedido públicamente que se le quiten a su madre legalmente los poderes para decidir sobre las condiciones en que Ranulph puede ser tratado y visitado, según 'The Times'.

Ranulph Fiennes fue la primera persona en alcanzar los polos Norte y Sur mediante medios de transporte de superficie y, posteriormente, realizó la primera travesía de la Antártida sin apoyo. El Libro Guinness de los Récords llegó a calificarlo como "el explorador vivo más grande del mundo".