FundéuRAE: protestas por la vivienda en España, claves de redacción

1. “Fondo buitre”, sin comillasLa denominación “fondo buitre” no requiere comillas ni cursiva. Su plural más frecuente es “fondos buitre”, pero también es posible usar “fondos buitres”.

2. “Desahucio”, no “deshaucio”En esta palabra, la “h” se sitúa tras la letra “a”, no detrás de la “s”, por lo que lo indicado es escribir “desahucio”, y no “deshaucio”.

3. El “impuesto sobre la renta de las personas físicas”, con minúsculasLos nombres de los impuestos, tributos o tasas son denominaciones comunes y, como tales, se escriben con minúscula: “impuesto sobre la renta de las personas físicas”, “impuesto sobre el valor añadido”... Sus siglas sí se escriben con mayúscula: “IRPF”, “IVA”.

4. El “estado de(l) bienestar”, escritura adecuadaTanto “estado del bienestar” como “estado de bienestar”, sin el artículo, son formas válidas y ambas se escriben enteramente en minúscula.

5. “Topar los precios”, construcción válidaEl verbo “topar” es adecuado cuando se habla de fijar un valor máximo a los precios o alquileres de las viviendas.

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6. El símbolo “%”, separadoLo recomendable es separar el símbolo del porcentaje con un espacio de la cifra a la que acompaña.

7. “Mari Carmen” y “Maricarmen”, pluralEn los nombres propios compuestos, según la “Ortografía de la lengua española”, suele ser más frecuente mantener separado cada uno de los elementos, pero también se considera válida la forma univerbal. Por tanto, es posible escribir tanto “Mari Carmen” como “Maricarmen”. En cuanto al plural, y siguiendo las pautas del “Diccionario panhispánico de dudas”, si se opta por la escritura en dos palabras, lo habitual es “(las) Mari Cármenes”, mientras que el plural de “Maricarmen” es “(las) Maricármenes”.

8. El “decreto Maricarmen”, escritura adecuadaDe acuerdo con la ortografía académica, las expresiones que designan leyes, decretos, órdenes, etc., si no se corresponden con los títulos oficiales de ellos, se escriben con minúscula, salvo los nombres propios que puedan contener. Además, no es necesario destacar estas denominaciones con comillas ni cursiva: “el decreto Maricarmen”.

Se recuerda que “(real) decreto ley” se escribe sin guion intermedio y solo le corresponde mayúscula si forma parte del nombre establecido de uno en concreto. En cuanto a su plural, son válidos “(reales) decretos leyes” y “(reales) decretos ley”.

9. “Puerta del Sol”, con mayúsculasLa escritura adecuada del nombre de la plaza madrileña en la que se están llevando a cabo algunas de las protestas es “Puerta del Sol”, con mayúsculas iniciales en los términos significativos.

10. “15M” y “15-M”, ambas formas adecuadasEn algunas informaciones se alude al movimiento del 15M. En las siglas formadas por cifras y letras, como esta, es válido y habitual prescindir del guion intermedio, por lo que son apropiadas las formas “15M” y “15-M”. Lo mismo cabe decir de “26S” (o “26-S”), en referencia a la fecha de inicio de estas protestas.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.