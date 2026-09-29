FundéuRAE: “super inteligencia artificial”, escritura adecuada

Sin embargo, en los medios de comunicación pueden verse grafías muy variadas: “Bienvenidos a la era de la superinteligencia artificial”, “El concepto de Súper Inteligencia Artificial genera tanto expectativas como preocupaciones” o “La Super-⁠Inteligencia Artificial es un campo emergente”.

Para hablar de un tipo de inteligencia artificial que podría ser capaz de superar las capacidades humanas, funcionar de manera autónoma y original, etc., se está empleando la denominación “super inteligencia artificial”.

Dado que el prefijo “super-” (sin tilde) se añade a una base pluriverbal (“inteligencia artificial”, según la Real Academia Española en su cuenta de X), lo apropiado es escribirlo separado y sin guion. Se trata, además, de una denominación común, por lo que va con minúsculas iniciales.

Si se emplea este prefijo con la sigla correspondiente a “inteligencia artificial”, que es “IA”, lo adecuado es añadir un guion entre los elementos: “la super-⁠IA”. Si se quiere abreviar esta expresión completa en una sigla, es preferible “SIA” a la inglesa “ASI”.

Finalmente, es posible encontrar algunos ejemplos en los que se habla de “IA superinteligente”, pero, puesto que la sigla ya alude al concepto de “inteligencia”, no resulta una opción recomendable. Por tanto, en un ejemplo como “Proponen ley para prohibir la IA superinteligente y detener el desarrollo de IA avanzada” sería mejor decir “para prohibir la super-⁠IA”.

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Por todo ello, en las frases del principio lo indicado habría sido escribir “Bienvenidos a la era de la super inteligencia artificial”, “El concepto de super inteligencia artificial genera tanto expectativas como preocupaciones” y “La super inteligencia artificial es un campo emergente”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.