Gobierno limitará la subida del gas regulado al 15 % y la bombona de butano a 19,55 euros

Aagesen ha señalado a su llegada al consejo europeo de energía de Dublín que si no se pusieran límites a la tarifa de último recurso (TUR) del gas, esta repuntaría por encima del 45 %.

Aagesen ha señalado que son "medidas fundamentales para proteger" a ciudadanía y empresas ante "esta situación de vulnerabilidad" por la subida de los precios de los carburantes.

La ministra destacó que es necesario proteger a los consumidores más expuestos, aunque insistió en que la respuesta estructural debe seguir siendo la apuesta por las energías renovables.

A este respecto, defendió en Dublín la necesidad de acelerar la transición hacia las renovables como respuesta estructural a la nueva crisis energética y advirtió de que la dependencia de los combustibles fósiles vuelve a exponer a Europa a la volatilidad de los mercados.

Aagesen señaló que las dos crisis energéticas registradas en un breve periodo de tiempo demuestran que Europa está "mejor preparada cuando apuesta por la transición energética", frente a una dependencia de los combustibles fósiles que considera una fuente de vulnerabilidad.