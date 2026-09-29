Guatemala niega que aeronave militar violara el espacio aéreo de Belice

La Administración del presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, descartó así cualquier incursión ilegal realizada en Belice, de acuerdo a fuentes del Ministerio de la Defensa consultadas este lunes.

Todo ello después de que el pasado 26 de septiembre, durante su discurso ante la Organización de Naciones Unidas en Nueva York, Briceño afirmara que su país fue víctima de una violación de su espacio aéreo tres días antes, el 23 de septiembre.

De acuerdo a Briceño, la aeronave, de carácter militar, incursionó en el espacio aéreo beliceño y apagó su transpondedor, por lo que según medios locales, podría incluso llamar a consultas al embajador de Guatemala en Belice.

Sin embargo, el Gobierno guatemalteco ha rechazado la acusación y de igual manera expresó que no tiene conocimiento de dicho "sobrevuelo".

Guatemala y Belice mantienen una disputa territorial actualmente en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, Países Bajos.

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El diferendo entre guatemaltecos y beliceños fue sometido a disputa en la Corte Internacional de Justicia después de que Guatemala avalara en una consulta popular en 2018 llevar el caso a La Haya en 2019.

Guatemala reconoció la independencia de Belice en 1991 pero nunca aceptó las fronteras y continúa con el reclamo de unos 11.000 kilómetros cuadrados, casi la mitad del territorio beliceño.