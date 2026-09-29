La Bolsa de Buenos Aires cierra con un descenso del 0,60 %

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con un retroceso del 1,07 %, hasta los 121.656.180 puntos.

Entre las empresas líderes que más bajaron estuvieron la Transportadora de Gas del Norte (-4,0 %) y Central Puerto (-2,4 %), mientras que entre las que finalizaron la jornada en terreno positivo destacaron Bolsas y Mercados (+3,6 %) y Transener (+2,5 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos subieron en promedio hasta el 1,6 % en sus cotizaciones en dólares, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina descendió 21 puntos básicos hasta los 607.

En el mercado oficial de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo a 1.545 pesos argentinos por unidad para la venta al público en el estatal Banco Nación, mientras que la cotización en la plaza mayorista disminuyó el 0,6 %, a 1.522 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' bajó cinco pesos, a 1.560 para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron con tendencia leve a la baja.

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El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) cayó diez pesos hasta los 1.614,39 por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) retrocedió hasta los 1.549,36 pesos por unidad.