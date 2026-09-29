La Bolsa mexicana repunta un 0,26 % y se posiciona por encima de las 65.000 unidades

"El mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas generalizadas a nivel global, con la excepción del DAX alemán que registró un avance de 0,1 %," dijo a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

La especialista señaló que "las pérdidas continúan ante el incremento de las tasas de los instrumentos del Tesoro que ofrecen mejores rendimientos y un menor nivel de riesgo que en el mercado accionario".

En México, añadió la especialista, el IPC de la BMV "cerró la sesión con una ganancia de 0,26 %, ganando en dos de las últimas cuatro sesiones".

Al interior del mercado mexicano, añadió Siller, resaltaron las ganancias de las emisoras: Cemex (0,04 %), Femsa (+2 %), Gentera (+1,55 %), Orbia (+1,53 %) y América Móvil (+0,97 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, destacó que, con este movimiento, el rendimiento acumulado de 2026 se ubica en un 0,99 %, mientras retrocede un –0,74 % en el mes.

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En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,66 % frente al dólar, al pasar de 17,94 a 18,06 unidades, según datos de cierre del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 199,8 millones de títulos por un importe de 17.273,5 millones de pesos (unos 956 millones de dólares).

De las 744 firmas que cotizaron en la jornada, 514 terminaron con sus precios al alza, 205 tuvieron pérdidas y 25 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la comercializadora de productos químicos Cydsa (CYDSASA A), con el 6,68 %; de la productora y comercializadora de alimentos Ny bebidas Nutrisa (NUTRISA A), con 6,15 %; y de la desarrolladora inmobiliaria Gicsa (GICSA), con el 5,58 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron fueron de la compañía de productos madereros y papeleros Teak (TEAK CPO), con el –9,42 %, de la Financiera Independiente (FINDEP), con el –3,55 %; y del grupo aeroportuario del Centro Norte (OMA B), con el -2,18 %.