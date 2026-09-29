La ONU reclama financiación para Sudán mientras sube récord de personas bajo asistencia

Así lo comunicó este martes el último informe operativo del Programa Mundial de Alimentos (PMA), en el que la agencia de Naciones Unidas señala que necesita con urgencia 431 millones de dólares para mantener sus niveles mínimos de asistencia durante los próximos seis meses, sin verse obligada a recortar raciones ni excluir beneficiarios.

No obstante, para operar a la escala necesaria y cumplir su plan anual completo en el país africano, el presupuesto requerido asciende a 591 millones de dólares, señaló el PMA.

Del total de 4,1 millones de personas atendidas durante el mes de agosto, la gran mayoría se concentró en las regiones de Darfúr -región fronteriza al oeste- (2,3 millones) y Kordofán -centro-sur- (299.000).

Asimismo, la respuesta del PMA a la emergencia humanitaria incluyó la atención a un millón de personas en "áreas bajo riesgo de hambruna" y la entrega de 7,7 millones de dólares en efectivo a 1,6 millones de beneficiarios.

A la falta de financiación se suman los crecientes peligros sobre el terreno.

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El pasado 30 de agosto, un ataque con drones en Dilling (Kordofán del Sur) destruyó varios camiones comerciales contratados por la agencia, provocando la pérdida de 50 toneladas de alimentos destinados a la población afectada por los combates.

Además del conflicto armado -que incluye ataques con drones y enfrentamientos comunitarios en Darfur y Kordofán-, las severas inundaciones estacionales han provocado cerca de 200.000 nuevos desplazados en la región de Kordofán y destruido cientos de refugios en el norte de Darfur, en un contexto marcado también por la depreciación de la libra sudanesa y la continua escalada de precios del combustible y de los alimentos básicos.

Pese a todo, la agencia de la ONU logró ampliar su programa de alimentación escolar hasta alcanzar a 218.000 menores en agosto, al tiempo que mantuvo la atención nutricional preventiva y terapéutica para decenas de miles de niños menores de cinco años y mujeres lactantes en todo el país.

La guerra en Sudán entre el Ejército y el grupo paramilitar las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) ha causado decenas de miles de muertos desde su inicio el 15 de abril de 2023, mientras que ha forzado el éxodo de unos 14 millones de personas en la peor crisis de desplazamiento del planeta, según la ONU.