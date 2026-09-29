La UE y Mercosur levantan un "frente de libre comercio" ante el proteccionismo de EEUU

Ambos participaron, junto al alcalde de la capital portuguesa, Carlos Moedas, en el VIII Seminario de Lisboa, organizado este martes por la Casa da América Latina y la Fundación Euroamérica bajo el lema "El Acuerdo UE-Mercosur en el contexto euroamericano: impactos, desafíos y oportunidades sectoriales".

"Si hay hoy países que defienden políticas comerciales proteccionistas, es el caso de Estados Unidos", afirmó Rangel, quien matizó que Washington sigue siendo "un buen aliado de Portugal" y fundamental para el equilibrio atlántico.

Frente a esas tendencias, sostuvo que la UE, como "campeón del libre comercio", debe tejer una red global de acuerdos con Mercosur, India, Canadá, México, Australia, Vietnam y la ASEAN, entre otros. "Si esta red se constituye, esto es un frente de libre comercio" que no podrá ser ignorado, aseguró.

Rangel consideró que esa estrategia puede acabar obligando a los países proteccionistas a avanzar hacia "tarifas más bajas" y políticas más favorables a los intercambios, y subrayó que el pacto UE-Mercosur, resultado de veinticinco años de negociaciones, "vale mucho más que su impacto económico y comercial": tiene, dijo, un significado "geoeconómico" y "geopolítico fundamental".

El ministro planteó incluso como objetivo a medio plazo construir un gran corredor atlántico que vincule Europa, América Latina y África y devuelva al Atlántico parte de la centralidad que está perdiendo frente al Pacífico.

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En la misma línea sobre la competencia entre potencias, Jáuregui advirtió de que "nunca, como en este momento, América Latina ha sido tan dependiente políticamente de Estados Unidos" y calificó de "contundente" lo que denominó el "corolario de Trump de la doctrina Monroe".

Al mismo tiempo, destacó la enorme capacidad comercial, inversora y tecnológica de China y concluyó que la presencia europea frente a esa "tenaza chinoamericana" es "muy débil".

Para Jáuregui, América Latina se ha convertido en "el continente más deseado del mundo" por su riqueza en recursos naturales, litio, agua, biodiversidad, energía y producción agroalimentaria, precisamente cuando Europa intenta reducir sus dependencias exteriores y alcanzar una mayor autonomía estratégica.

Sin embargo, criticó que la UE no haya convertido todavía esa ambición en instrumentos eficaces para la región y aseguró que Global Gateway, la iniciativa europea de inversiones internacionales, es "poco más que una agenda", porque falta una arquitectura institucional y financiera que facilite una mayor implantación de las empresas europeas.

El presidente de la Fundación Euroamérica destacó, no obstante, como señales positivas el acuerdo con Mercosur, la modernización del pacto con México y la recuperación de las cumbres entre la UE y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

También pidió aprovechar la próxima Cumbre Iberoamericana de Madrid para transformar el actual "espacio" iberoamericano en una verdadera "comunidad", con avances concretos en educación, migraciones, homologación de títulos, visados y convenios de seguridad social.

Rangel anunció además que Portugal manifestó el pasado 24 de septiembre su disponibilidad para asumir la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) en el periodo 2029-2030 y adelantó que presentará formalmente su candidatura en el primer semestre de 2027.

Según el ministro, la iniciativa tuvo "una buena recepción" y supondría que, después de dos décadas, un país de lengua portuguesa volviese a encabezar la Secretaría General.

Por su parte, el alcalde Moedas defendió durante el mismo foro que Lisboa puede desempeñar un papel de puente entre Europa y América Latina, y reclamó convertir la proximidad histórica, lingüística y cultural en "oportunidades para las personas".

"La historia por sí sola no cierra un negocio. La proximidad por sí sola no crea un empleo", afirmó, antes de reclamar que se simplifiquen procedimientos y se facilite a las pequeñas empresas el aprovechamiento de las oportunidades abiertas por el acuerdo UE-Mercosur.