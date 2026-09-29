Las muertes por cólera aumentaron un 30 % en 2025 pese que el número de casos disminuyó

Un total de 47 países notificaron 451.499 casos, aunque solo siete países (Angola, Bangladesh, República Democrática del Congo, Nigeria, Sudán del Sur, Sudán y Yemen) concentraron alrededor del 90 % de los casos y muertes registrados en el mundo.

La OMS destacó este martes en un comunicado que una de cada cinco muertes notificadas se produjo fuera de centros sanitarios, lo que implica que muchos pacientes siguen sin llegar a tiempo para recibir atención, mientras que la tasa mundial de letalidad fue inferior al 1 % entre las personas tratadas en centros sanitarios

Aunque es prevenible y tratable, el colera puede causar la muerte rápidamente cuando la deshidratación grave no recibe atención.

Por otra parte, la OMS anunció una mejora en la disponibilidad de vacunas para el cólera, luego de que la producción mundial de vacunas orales se duplicó entre 2022 y 2025, pasando de 30 millones a casi 80 millones de dosis anuales, de las cuales el año pasado 71 millones de dosis fueron destinadas a los países más afectados.

De esas dosis, 20 millones se han destinado a vacunación preventiva, que se reanudó este año después de haber estado suspendida durante más de tres años.