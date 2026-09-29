Malasia deporta unos 1.500 birmanos, incluidos niños y rohinyás, entre críticas de la ONU

Los deportados fueron trasladados esta mañana a la base naval de Lumut, en el noroeste de Malasia, donde les esperaban tres buques de la Marina birmana, en la primera fase de un operativo de "repatriación voluntaria" que tiene por objetivo alcanzar los 5.000 birmanos, apunta en un comunicado el Ministerio malasio de Interior.

El mismo argumenta que para Malasia -que no es signatario de la Convención de los Refugiados, pero que desde 2017 ha acogido a miles de rohinyás a raíz de la persecución militar que sufren en Birmania- la llegada de solicitantes de asilo birmanos ha supuesto "una carga financiera, ha desencadenado graves problemas sociales y ha creado una amenaza real para la seguridad de los malasios".

En los últimos años se han denunciado varias campañas de odio y desinformación contra los rohinyá en Malasia, a quienes se ha acusado en redes sociales de pedir la ciudadanía malasia o quitar trabajos a los locales.

Según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), a finales de febrero más de las mitad de los solicitantes de asilo en Malasia (o 126.144 de un total de 215.600 personas) pertenecían a la etnia rohinyá, minoría no reconocida por Naipyidó, que les considera inmigrantes ilegales bengalíes.

En general, los solicitantes birmanos rozan el 90 % (o 193.824 personas) del total.

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La repatriación tiene lugar tras la visita a Malasia realizada a mediados de mes por el líder golpista birmano, Min Aung Hlaing, enmarcada en la gira que realiza por etapas en busca de reconocimiento internacional para el Gobierno militar que encabeza desde el golpe de Estado de 2021.

En el operativo de hoy, pactado en agosto entre Kuala Lumpur y el Gobierno militar, son enviados a Birmania 1.370 hombres, 79 mujeres, 27 menores, con edades comprendidas entre los ocho y los 60 años, según informó la agencia estatal de noticias Bernama, citando a un funcionario de Interior.

Aunque el comunicado oficial no distingue a los repatriados por etnias, el primer ministro malasio, Anwar Ibrahim, admitió previamente que la deportación incluiría en gran medida a miembros de la etnia rohinyá.

Malasia ya deportó en febrero de 2021 a 1.086 inmigrantes birmanos, pero en aquella ocasión no fueron devueltos ni rohinyás ni solicitantes de asilo, aseguraron entonces las autoridades.

El pasado jueves, un grupo creado por Naciones Unidas para investigar las violaciones de los derechos humanos en Birmania denunció que no se dan las "condiciones adecuadas" para el retorno de los rohinyá.

Se desconoce a qué parte de Birmania irán destinados los barcos.

En el occidental estado birmano de Rakáin, donde los rohinyás sufrieron en 2017 una campaña de limpieza étnica por parte del Ejército que resultó en el éxodo a Bangladés de 720.000 miembros de esta minoría, "la situación sigue siendo extremadamente volátil y peligrosa para todas las comunidades", apuntó en un comunicado el Mecanismo Independiente de Investigación para Birmania.

Este lunes, un bombardeo del Ejército sobre la ciudad de Kyauktaw, en el noreste de Rakáin, dejó 33 muertos y 36 heridos, según informó el Ejército Arakán, una guerrilla budista que también discrimina a los rohinyá y que se disputa el control de esa región con el Ejecutivo castrense.

"Este último ataque demuestra que los civiles en Rakáin siguen enfrentándose a peligros graves en medio del conflicto armado", denunció hoy la Organización de Derechos Humanos de la Etnia Rohinyá de Birmania en Malasia (MERHROM).