Perú ha registrado casi 700 sismos en lo que va de 2026, según fuentes oficiales

Datos del Centro Sismológico Nacional citados por la agencia oficial Andina señalaron que hasta el pasado 19 de septiembre se contabilizaban 679 movimientos telúricos en el país, mientras que el pasado viernes 25 la cifra llegó a 692.

Con el último sismo reportado este martes, el Centro Sismológico Nacional señaló que se han registrado 697 sismos en todo el territorio peruano en lo que va del año.

Los registros del Instituto Geofísico del Perú (IGP) señalaron que los movimientos telúricos se presentan en diferentes regiones del país, ya que hasta el pasado 25 de septiembre la sureña Arequipa registraba 93 de ellos, seguida de Lima, con 67; la sureña de Ica, con 56; y la norteña Piura, con 44.

Entre los sismos de mayor magnitud registrados este año figuran uno de 7.2 ocurrido el 20 de agosto pasado en la región sureña de Ayacucho, que causó grandes daños materiales, pero no dejó víctimas mortales por su gran profundidad, ubicada a 108 kilómetros.

Otro sismo, de magnitud 5.4, se sintió el 18 de julio en la provincia de Chupaca, en la región central Junín, con un saldo de seis fallecidos, decenas de heridas y numerosos daños materiales.

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El temblor de magnitud 5.2 de este martes se sintió a las 5.22 horas (10.22 GMT) con epicentro a 67 kilómetros al noreste de la localidad de Andoas, cercana a la frontera amazónica con Ecuador, según los datos registrados por el IGP.

Perú se ubica en una zona conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se produce un 80 % de la actividad sísmica mundial, y el ultimo terremoto devastador en el país se registró en 2007 en Ica, donde un terremoto de magnitud 7.9 causó la muerte de unas quinientas personas y millonarias pérdidas materiales.