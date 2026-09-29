Polo se debilita a tormenta tropical en su paso por el estado mexicano de Sonora

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportó que a las 15:00 hora local (21:00 GMT) Polo había disminuido la fuerza de sus vientos sostenidos hasta los 100 kilómetros por hora, con rachas de 120 kilómetros por hora.

Ahora como tormenta tropical, el centro de Polo se ubicaba a 160 kilómetros al noreste de Guaymas, Sonora, mientras el fenómeno se desplazaba hacia el noreste a 33 kilómetros por hora.

Previamente, Polo tocó tierra como huracán categoría 1 en Guaymas, alrededor de las 10:00 hora local (17:00 GMT), después de haber impactado Comondú, Baja California Sur, cerca de las 00:00 hora local (06:00 GMT) como huracán categoría 2.

"Con la pérdida de fuerza del ciclón, el SMN levantó las alertas por vientos de huracán y tormenta tropical que permanecían vigentes en Sonora y Sinaloa", apuntó el organismo.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas fallecidas ni lesionadas por el ciclón.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

No obstante, las fuertes lluvias y vientos han provocado inundaciones y daños materiales en Baja California Sur y Sonora, aunque aún no hay un balance oficial.

El SMN agregó que Polo seguirá dejando precipitaciones torrenciales en Sonora, lluvias intesas en Sinaloa, muy fuertes en Baja California Sur y Chihuahua, y fuertes en Baja California. También se prevén fuertes rachas de viento y oleaje de hasta tres metros de altura.

Además de Polo, la tormenta tropical Rachel continúa frente al Pacífico mexicano y ocasionará lluvias torrenciales en Michoacán, intensas en Guerrero y Oaxaca y muy fuertes en Colima y Jalisco.

Las autoridades mexicanas han advertido de que las precipitaciones asociadas a ambos sistemas pueden provocar deslaves, crecidas de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.