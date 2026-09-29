Precio de electricidad en UE sube el 22,8% desde febrero frente al alza del 88,4% del gas

El informe sostiene que el sistema eléctrico europeo ha resistido mejor que los combustibles fósiles las tensiones geopolíticas de 2026, gracias al mayor peso de la generación limpia.

No obstante, la patronal eléctrica advierte que la UE necesita acelerar las inversiones en almacenamiento, redes y flexibilidad para reducir aún más su exposición a las oscilaciones del gas.

La diferencia fue especialmente acusada durante los primeros meses de la crisis: entre febrero y mayo, tras el bloqueo inicial del estrecho de Ormuz, el precio del gas en el índice TTF de referencia en Europa aumentó un 41 %, mientras que el precio medio de la electricidad en la UE cayó un 7 %.

Entre los ejemplos de mayor resistencia, Eurelectric sitúa a España, cuya elevada producción eólica y solar permitió mantener los precios eléctricos relativamente bajos después del impacto inicial, mientras que en Italia, con una mayor dependencia del gas, permanecieron elevados.

"El 2026 ha registrado graves perturbaciones en los mercados mundiales de la energía, que han vuelto a poner de manifiesto los riesgos de depender de combustibles fósiles importados", declaró -en un comunicado- el secretario general de Eurelectric, Kristian Ruby, quien agregó que la electricidad limpia está dando resultados "en medio de estas turbulencias".

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La evolución cambió durante el verano, cuando las olas de calor elevaron la demanda eléctrica, redujeron la producción hidroeléctrica en los países nórdicos y limitaron la disponibilidad de las centrales nucleares por las altas temperaturas de los ríos, los bajos niveles de agua y las operaciones de mantenimiento.

Los factores en mención empujaron al alza el precio de la electricidad, aunque en mucha menor medida que el del gas, que entre febrero y agosto, se encareció casi cuatro veces más que la luz.

El aumento de las energías renovables plantea, sin embargo, nuevos retos para el sistema, lo que lleva a Eurelectric a pedir que se acelere el despliegue de almacenamiento.

La UE disponía en 2025 de unos 64 gigavatios (GW) de capacidad a gran escala y tiene previstos otros 78 GW, pero incluso si todos esos proyectos se materializan seguiría lejos del objetivo europeo de 200 GW para 2030.

La patronal reclama además agilizar los permisos para redes, almacenamiento y generación limpia, aumentar los incentivos a la flexibilidad de la demanda y garantizar un marco estable de inversiones que permita avanzar en la electrificación de la economía europea.