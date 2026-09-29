Rusia asegura haber ocupado 72 edificios en el bastión ucraniano de Dobropilia

"En las últimas 24 horas fueron liberados 72 edificios, aniquilados más de 25 militares del Ejército ucraniano", informó el Ministerio de Defensa ruso en Telegram.

Añadió que "durante la última jornada los grupos de asalto del Ejército 51 avanzaron en el nordeste, centro y sur de la ciudad". Además, informó de la captura de la localidad Vesiole Pole, a menos de cinco kilómetros al norte de Dobropilia.

El pasado 22 de septiembre el mando castrense ruso aseguró que las fuerzas rusas "cerraron el cerco del importante nodo de la defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la ciudad de Dobropilia" y comenzaron avanzar en dirección a Oleksandrivka, ubicada a unos 26 kilómetros al noroeste de la ciudad cercada.

Según Defensa, en el cerco están bloqueadas dos brigadas de la Guardia Nacional de Ucrania y el regimiento Skalá.

Para Rusia, que busca hacerse del control total de Donetsk, la toma de Dobropilia es un paso importante previo a la batalla por los bastiones de Sloviansk y Kramatorsk, más al norte.

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El avance a Oleksandrivka permitiría a las fuerzas rusas bloquear la última ruta de suministros occidental de Kramatorsk y atacar este bastión desde la retaguardia.

Defensa asegura desde principios de septiembre haber cercado alrededor de 1.700 militares ucranianos en el nordeste de Járkov, donde las fuerzas rusas buscan crear una franja de seguridad.

Mientras, los rusos han cedido mucho terreno en el norte de Donetsk, en torno a la ciudad de Limán, donde en el marco de la operación Vivaldi los ucranianos habrían expulsado al enemigo de una superficie de entre 100 y 200 kilómetros cuadrados.

El ejército ruso intenta acelerar sus avances territoriales en el Donbás antes de la llegada de las lluvias otoñales, después de haber logrado en julio y agosto ganancias marginales, tras más seis meses sin apenas éxitos en el campo de batalla.

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha descartado la pronta reanudación de las negociaciones de paz con Ucrania debido a los ataques de Kiev durante las recientes elecciones legislativas, por las que, según el Kremlin, el enemigo "tendrá que pagar".

Rusia ha intensificado desde el fin de los comicios los ataques con drones y misiles balísticos contra Kiev, especialmente los centros de datos de compañías de telecomunicaciones.