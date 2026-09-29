Rusia ataca con misiles y drones ferrocarriles, centros de dato y puertos en Kiev y Odesa

En un comunicado publicado en Telegram, el mando castrense ruso señaló que "las Fuerzas Armadas rusas lanzaron un ataque con armas de alta precisión de emplazamiento terrestre y drones contra centros logísticos, infraestructuras portuarias y de transporte, y buques" en ambas regiones.

Según Defensa, en Kiev fue alcanzado un depósito de locomotoras "donde se almacenaban misiles de crucero de emplazamiento terrestre FP-5 Flamingo y sus componentes"

Además fueron alcanzados el centro de procesamiento de datos Bimobile, "uno de los principales proveedores de internet, que garantiza la transmisión estable de información, incluyendo inteligencia, para las Fuerzas Armadas ucranianas", y el centro de datos Parkovy, "que gestionaba el procesamiento de datos para servicios gubernamentales, comerciales y militares".

En la región de Kiev fue atacado un almacén de Belogorodka, donde se fabricaban y almacenaban drones.

En la sureña región de Odesa, a orillas del mar Negro, las fuerzas rusas dañaron la subestación eléctrica de Usatove, encargada de abastecer electricidad a la infraestructura portuaria ucraniana, y un taller para la producción de drones en la localidad de Velikodolinske.

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En el puerto de Izmail fueron atacadas instalaciones portuarias para la descarga de bienes militares, mientras que en el puerto de Odesa fue dañado un buque de carga seca con equipamiento militar.

Además, las fuerzas rusas atacaron en alta mar un buque de carga seca que transportaba carga militar al puerto de Odesa.

Tras el fin de las elecciones legislativas rusas en las que el partido del Kremlin, Rusia Unida, logró la mayoría parlamentaria entre denuncias de fraude, la parte rusa ha incrementado considerablemente los ataques contra Ucrania y particularmente contra Kiev.