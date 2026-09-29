Rusia derriba 129 drones ucranianos sobre seis regiones y el mar Negro

"Durante la pasada noche (...) las defensas antiaéreas rusas interceptaron y aniquilaron 129 drones ucranianos de ala fija sobre las regiones de Bélgorod, Briansk, Kursk, Oriol, Smolensk, la república de Crimea y el mar Negro", indicó el mando castrense ruso en sus cuentas de Telegram y MAX.

Los ataques fueron repelidos entre las 20:00 horas de Moscú del lunes (17:00 GMT) y las 08:00 del martes (05:00 GMT), según Defensa.

Ni las autoridades locales ni los medios independientes rusos y ucranianos informaron de daños a la infraestructura crítica rusa, castigada severamente durante los últimos meses, ni de víctimas.

En tanto, tras el fin de las elecciones legislativas rusas en las que el partido del Kremlin, Rusia Unida, logró la mayoría parlamentaria entre denuncias de fraude, la parte rusa ha incrementado considerablemente los ataques contra Ucrania y particularmente contra Kiev.