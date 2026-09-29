Rusia tacha de "infundadas" acusaciones estonias acerca incendio en una fábrica militar

"Tales acusaciones son infundadas, gratuitas y completamente irreales", declaró el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov agregó que el Kremlin "no puede ni va a tomar en serio tales declaraciones".

Según declaró el martes el primer ministro de Estonia, Kristen Michal, los servicios de inteligencia rusos estarían detrás de un incendio provocado en una empresa que fabrica drones para Ucrania.

"Hoy podemos afirmar con total seguridad que el incendio provocado en Milrem, en Estonia, la noche del 15 de agosto, fue un acto de sabotaje encargado por los servicios especiales de la Federación Rusa", afirmó en un comunicado, al citar las conclusiones del Servicio de Seguridad Interna de Estonia sobre un incendio provocado en la empresa de defensa Milrem.

Añadió que "el sabotaje forma parte de una campaña más amplia de Rusia en Europa, destinada a intimidarnos y obligarnos a reducir nuestro apoyo a Ucrania y la presión sobre Rusia".

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Dos ciudadanos lituanos, sospechosos de haber provocado el incendio, fueron detenidos en Letonia el 17 de agosto, y un tercero, el 18.

Las autoridades letonas llevaron a cabo registros en los que se incautaron de numerosos dispositivos de almacenamiento de datos y objetos que podrían haber sido utilizados para provocar el incendio.

Los sospechosos fueron extraditados a Estonia entre el 17 y 18 de septiembre.