Shein cae un 14 % en bolsa tras un frenazo de beneficios por la guerra y los aranceles

En el dossier que remitió anoche al parqué hongkonés, la compañía indica que, entre abril y junio, su beneficio neto se incrementó en un 247 % hasta unos 2.398 millones de dólares, pero ofrece asimismo una lectura ajustada que presenta una reducción del 66,6 % hasta unos 228 millones, principalmente debido a las ganancias en valor de mercado de acciones convertibles, sin ofrecer más detalles.

En el trimestre, Shein facturó 11.082 millones de dólares (+0,9 %) y sus ingresos operativos se situaron en 235 millones (-66,3 %), algo que su fundador y presidente, Chris Xu, achaca a "una fuerte subida de los precios del petróleo y los costes logísticos ante las tensiones geopolíticas en Oriente Medio".

"Hemos tomado la decisión deliberada de absorber estos costes, los cuales vemos como transitorios, en vez de trasladarlos a los consumidores, para mantener los precios constantes y la inercia de pedidos", agregó el directivo.

Dentro de esos datos de facturación, Shein ofrece un desglose geográfico que muestra el impacto de los aranceles y tasas impuestos en sus dos principales mercados, EE. UU. y Europa: en el primero, los ingresos cayeron un 6 % interanual, y en el segundo, un 13,9 %.

El peso del resto de destinos mundiales sobre el total de la facturación repuntó desde un 36,1 % a mediados de 2025 hasta un 43,7 % gracias a un repunte del 21,6 % en la facturación, algo que la plataforma atribuye al "crecimiento de volumen de pedidos y la expansión de la base de clientes, especialmente en Latinoamérica".

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En el global del primer semestre, Shein más que duplicó (+111,7 %) su beneficio neto atribuido hasta 2.299 millones de dólares tras elevar su facturación en un 0,97 %, aunque sus gastos operativos crecieron más, un 3,95 %.

De cara a la segunda mitad del presente ejercicio, Xu espera que la coyuntura global siga siendo "incierta" debido a los "vientos en contra de los aranceles y la volatilidad de los costes logísticos", aunque subraya que el último trimestre -con la campaña navideña y otros festivales de compras como el 'Black Friday'- es su "principal ventana de promociones", por lo que anticipa un repunte de pedidos.

El fundador de Shein avanzó que, entre sus prioridades, figura el aumento de su inventario en Europa gracias a mejoras en sus sistemas de predicción del comportamiento de sus clientes y en automatización en sus instalaciones, así como en la transición a prendas con precios más altos para mejorar la rentabilidad de la compañía.

Las acciones de Shein en Hong Kong llegaron a marcar hoy una caída del 13,95 % que se había moderado hasta en torno a un 10,7 % poco antes de las 11:00 hora local (03:00 GMT); ese mínimo de este martes supone un desplome acumulado del 37,5 % frente al precio inicial que fijó para su anticipada salida a bolsa, la cual se produjo el día 1 de este mes.