Taiwán acusa a China de "hostigamiento" por sus patrullas al este de la isla

En un comunicado, la Administración de la Guardia Costera taiwanesa (CGA) señaló que desplegó al patrullero Lanyu y otras embarcaciones para seguir los movimientos de los buques chinos Zhujiajian y Chongming.

Hacia las 16.00 hora local (08.00 GMT), el Zhujiajian se encontraba a unas 97 millas náuticas (180 kilómetros) al noreste de la isla Verde, mientras que el Chongming navegaba a unas 146 millas náuticas (270 kilómetros) al este de Lanyu, según la CGA.

La autoridad marítima taiwanesa aseguró que mantiene ambos barcos bajo vigilancia y rechazó que Pekín tenga potestad para realizar operaciones de aplicación de la ley en esas aguas.

"Taiwán posee derechos soberanos y jurisdicción en su zona económica exclusiva al este de la isla y China no tiene jurisdicción alguna sobre ninguna de las aguas circundantes de Taiwán", señaló el organismo.

La respuesta llegó después de que la Guardia Costera china informara este martes de una nueva ronda de "patrullas rutinarias de aplicación de la ley" al este de Taiwán, una zona donde Pekín ha reforzado su presencia en los últimos meses.

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Esta área resulta particularmente estratégica no solo porque alberga vías marítimas clave para el comercio mundial, sino porque es la ruta que emplearían países como Estados Unidos y Japón para socorrer a Taipéi en caso de invasión o bloqueo marítimo de China, de acuerdo con analistas de defensa.

El portavoz de la Guardia Costera china Jiang Lue afirmó que el grupo encabezado por el Zhujiajian había intensificado desde principios de septiembre el "control" de esas aguas para garantizar el orden de la navegación y proteger los "derechos e intereses legítimos" de los ciudadanos chinos.

Taipéi ya había denunciado en ocasiones anteriores que esas operaciones constituyen un "hostigamiento rutinario" y había instado a Pekín a evitar acciones que puedan aumentar la confrontación en el estrecho.

China reclama la soberanía de Taiwán y no descarta el uso de la fuerza para hacerse con su control, mientras el Ejecutivo taiwanés sostiene que solo sus habitantes pueden decidir su futuro político.