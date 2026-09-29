Taiwán asegura que "continúa en contacto" con EE. UU. sobre la venta de armas

"En lo relativo a los casos de venta de armas en curso, (Taiwán) continúa en contacto con la parte estadounidense. En cuanto a la situación concreta de la cooperación en cada uno de ellos, hasta ahora no se ha recibido notificación de ningún cambio", aseveró Koo desde la sede legislativa, según declaraciones recogidas por la agencia CNA.

El ministro se pronunció de esta forma tras la reciente cumbre en Washington entre los presidentes de EE. UU. y China, Donald Trump y Xi Jinping, celebrada en un contexto marcado por el bloqueo, por parte de la Administración republicana, de un paquete de armamento para Taipéi valorado en 14.000 millones de dólares.

Durante el encuentro, Xi instó a EE. UU. a adherirse a la "posición correcta" de "oponerse" a la independencia de Taiwán, una isla gobernada de forma autónoma desde 1949 y considerada por las autoridades de Pekín como "parte inalienable" del territorio chino.

Ratificar esa formulación supondría un giro en la postura de Washington, que oficialmente "no apoya" la independencia taiwanesa pero sí se opone a cualquier alteración "unilateral" del statu quo en el estrecho de Taiwán. Por ahora, no hay indicios de que Trump haya asumido como propia la retórica de Xi.

En ese sentido, Koo recalcó que, desde la citada reunión, Washington ha trasladado en varias ocasiones a Taipéi que su política hacia la isla "no ha cambiado en absoluto".

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Respecto a los 66 cazas F-16V que Taiwán compró a EE. UU. en 2019 -un paquete de armamento que ha acumulado numerosos retrasos desde entonces-, Koo aseguró que su producción "ya ha alcanzado efectivamente un punto en el que pueden entregarse".

"Actualmente se siguen realizando los preparativos para su recepción conforme a la planificación de la oficina estadounidense del programa. En cuanto a la fecha del vuelo de traslado, se informará a los medios una vez se confirme", apuntó el ministro, sin dar más detalles.

Desde hace más de siete décadas, EE. UU. se encuentra en medio de las disputas entre China y Taiwán, ya que Washington es el principal proveedor de armamento de Taipéi y, si bien no mantiene relaciones diplomáticas con este territorio, podría acudir en su defensa en caso de conflicto con Pekín.