A. Saudí dice que ha ejercido como "garante de seguridad energética mundial" pese a guerra

"El mundo atraviesa una crisis energética de posibilidades abiertas. En este contexto, el reino ha actuado como garante de la seguridad energética mundial gracias a su capacidad para proporcionar suministros de petróleo a los mercados internacionales pese a la escalada", dijo Bin Salmán en el discurso anual ante el Consejo de la Shura, el órgano consultivo del Gobierno del país, una alocución que hizo en nombre del rey Salmán.

El también primer ministro saudí hace referencia así a cómo la petrolera estatal saudí Aramco ha seguido suministrando los pedidos, pese a algunas interrupciones por los ataques cruzados en los estrechos de Ormuz y Bab al Mandeb en medio de las hostilidades, que han afectado a varios países de Oriente Medio.

Precisamente, el presidente y director ejecutivo de Aramco, Amin Nasser, advirtió este mes que la situación energética global "no está mejorando", pues cree que medidas como la liberación de reservas de petróleo de emergencia por parte de la Agencia Internacional de la Energía y la reducción de las importaciones de petróleo por parte de China solo "enmascararon" la gravedad de la interrupción del mercado.

Estas declaraciones también se producen pocos días después de que se haya reanudado la exportación desde el oleoducto Este-Oeste en Arabia Saudí, que suspendió operaciones durante dos semanas por los ataques atribuidos a milicias iraquíes prorainíes.

Este oleoducto ha permitido al reino esquivar el estrecho de Ormuz, enviando crudo desde sus campos petroleros orientales a las terminales de exportación en el mar Rojo.

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"Las agresiones dirigidas contra los países del Consejo de Cooperación del Golfo confirman que la estabilidad del Golfo es indivisible. Trabajamos junto a nuestros hermanos para preservar la seguridad del Golfo y avanzar hacia una cooperación estratégica y una integración económica", apuntó Bin Salmán.

Y llamó a su apoyo al Gobierno yemení reconocido internacionalmente a través de la coalición militar que capitanea Riad con el fin de hacer frente "a las agresiones de las milicias hutíes terroristas".

"Los acontecimientos que atraviesa actualmente la región demuestran que la planificación a largo plazo no significa inmovilidad ni estancamiento, sino capacidad para adaptarse a los cambios", aseguró.

Al tiempo que afirmó que están haciendo "todos los esfuerzos posibles para reducir la escalada y apoyar las soluciones diplomáticas", aunque avisó que no dudarán "en responder con firmeza a cualquier amenaza o agresión" contra el reino.