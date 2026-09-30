Air Canada regresa a Ecuador con vuelos directos de Quito a Montreal y Toronto

Tras más de seis años, la operación comenzará el 4 de diciembre con la ruta Montreal-Quito y el 5 de diciembre con Toronto-Quito, especificó Quiport en un comunicado.

También, detalló que Air Canada ofrecerá cuatro frecuencias semanales: tres entre Montreal y Quito y una entre Toronto y Quito. Inicialmente, los vuelos serán estacionales y operarán hasta marzo de 2027.

La ruta Montreal-Quito tendrá tres frecuencias semanales. Los vuelos llegarán a Quito los lunes, jueves y sábado a las 01:05 hora local (06:05 GMT) y partirán hacia Montreal los lunes, jueves y sábados a las 09:30 hora local (14:30 GMT), operados en aeronaves Boeing 788 con capacidad para 255 asientos.

La ruta Toronto-Quito tendrá una frecuencia semanal. El vuelo llegará a Quito los domingos a las 00:10 hora local (05:10 GMT) y partirá hacia Toronto los domingos a las 09:00 hora local (14:00 GMT), operados en aeronaves Boeing 789 con capacidad para 298 asientos.

Alfredo Babún, gerente general de Air Canada para los países andinos, mencionó que la reciente firma del Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y Canadá "abre nuevas perspectivas para el intercambio comercial y las inversiones entre ambos países", por lo que "una conectividad aérea sólida es fundamental para acompañar ese proceso".

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"Para Air Canada, volver a Ecuador significa mucho más que retomar dos rutas: significa volver a ser parte activa de una relación bilateral que tiene por delante nuevas oportunidades de crecimiento e intercambio", dijo.

Una fuente de Quiport dijo este miércoles a EFE que Air Canada estuvo en Ecuador entre diciembre de 2019 y marzo de 2020, cuando inició la pandemia del covid 19.

Ramón Miró, presidente y director general de Corporación Quiport, destacó la importancia de recuperar los vuelos directos entre Quito y Canadá y ampliar las alternativas disponibles para los pasajeros.

"Estas rutas acercan a ambos países, facilitan los viajes por turismo, negocios y visitas a familiares y amigos, y además abren nuevas posibilidades para continuar hacia otros destinos internacionales", recalcó.

Corporación Quiport recordó que mantiene un trabajo permanente con las aerolíneas para incorporar nuevos destinos y frecuencias y ofrecer mayores alternativas de viaje desde y hacia Quito.