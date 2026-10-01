Video: camioneta de la Fiscalía se incendió dentro del garaje de su sede en Las Mercedes

Una camioneta perteneciente al Ministerio Público fue consumida parcialmente por las llamas dentro del garaje de la Fiscalía Barrial Número 9. El incidente ocurrió durante la noche del miércoles, mientras el rodado se encontraba estacionado y sin el motor en marcha.

El siniestro se inició en la parte delantera del vehículo y fue detectado en un primer momento por el guardia de seguridad de una propiedad colindante. El trabajador, al percatarse del intenso humo que salía del predio fiscal, intentó apagar las llamas con la manguera, pero como el fuego ya había tomado fuerza, no fue suficiente.

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Ante las intensas llamas, el agente llamó al Sistema 911 y a los bomberos voluntarios. Afortunadamente la rápida respuesta de los Bomberos Azules evitó que el fuego se extendiera hacia las oficinas donde se resguardan carpetas fiscales y expedientes judiciales.

Fuego ya fue controlado

El capitán Jorge Aveiro, quien estuvo al frente del operativo de rescate, confirmó que el vehículo sufrió daños materiales, principalmente en el área del motor y en todo el tablero del habitáculo.

En cuanto a las causas que originaron el percance, el jefe de bomberos explicó que todo apunta a un problema eléctrico en el sistema del rodado.

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“Aparentemente fue un cortocircuito del vehículo. No estaba en marcha, estaba estacionado dentro del garaje. Hicimos una verificación técnica de la estructura dentro del recinto y por suerte las llamas no se propagaron hacia adentro”, detalló.

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Aclaró además que a simple vista no se detectaron indicios de que el hecho haya sido provocado de manera intencional, aunque se requerirá de una peritaje más profundo para confirmar de forma definitiva el origen del fallo mecánico.