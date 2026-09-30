Al Bashir sufre un deterioro de salud y sus médicos recomiendan su traslado al extranjero

El informante aseguró que Al Bashir había sido trasladado a Jartum hace aproximadamente un mes desde la ciudad norteña de Merowe, ubicada en el estado Norte, donde había permanecido cerca de dos años.

Señaló que la decisión de trasladar al expresidente respondió a una recomendación del equipo médico del hospital de Merowe, debido a las limitadas instalaciones médicas y a la necesidad de una atención más especializada, requerida tras su prolongada detención en condiciones sanitarias desfavorables.

"Al Bashir fue trasladado ayer, martes, desde su lugar de detención en Jartum al Hospital Militar Alia en Omdurmán para someterse a exámenes adicionales", indicó el familiar.

Añadió que su equipo médico considera que su estado requiere viajar al extranjero para recibir tratamiento, aunque las autoridades aún no han autorizado dicha medida.

Al Bashir, junto con su exvicepresidente Bakri Hasan Saleh, el exministro de Defensa Abdelrahim Mohamed Husein y el exministro de Deportes Yusef Abdelfatah, había pasado diez meses de la guerra en el Hospital Alia -vinculado al cuerpo médico militar en Omdurmán- bajo custodia de la inteligencia militar y la policía judicial.

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Allí, contó, sufrieron "graves dificultades" cuando la zona fue asediada por las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) -en guerra contra el Ejército sudanés desde 2023- y varios proyectiles impactaron en la habitación de Al Bashir.

Al Bashir asumió el poder en Sudán tras un golpe militar en junio de 1989 que derrocó al gobierno electo de entonces y, posteriormente, fue destituido por la cúpula militar el 11 de abril de 2019, en medio de protestas populares generalizadas y una sentada masiva frente al cuartel general del Mando del Ejército en Jartum.

En julio de 2020, comenzó el juicio contra Al Bashir y otras dieciocho figuras militares y políticas, acusados ​​de socavar el orden constitucional.

Antes del estallido de la guerra, el expresidente había sido trasladado desde la prisión de Kober, en Jartum Norte, al hospital militar de Omdurmán, pero tras el asalto de las FAR a las prisiones, los acusados abandonaron su lugar de reclusión después de firmar el compromiso de comparecer ante el tribunal cuando este reanudara sus funciones.

Además, sobre él siguieron pesando órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional por genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad en Darfur.