Al menos 4.000 familias afectadas por temporal que azota varias zonas de Paraguay

En declaraciones a la radio paraguaya ABC Cardinal, Zárate estimó en 20.000 el número de damnificados por la tormenta de la tarde del martes, que causó "muchísima afectación" en los departamentos de Caaguazú (este), San Pedro (norte) y Cordillera (centro).
El funcionario indicó que la mayoría de los reportes que ha recibido la SEN se relacionan con daños en los techos de las viviendas.
Uno de los más afectados por el temporal fue Caaguazú, un departamento con 431.519 habitantes y cuya actividad económica está ligada a la actividad agropecuaria.
El intendente del distrito (municipio) de Yhú, en Caaguazú, Arturo Rey Jara, dijo en la radio ABC Cardinal que la tormenta de la tarde del martes fue "muy fuerte" y provocó daños de diferente magnitud en cerca de 400 casas.
"Las casas precarias son las más comprometidas", afirmó el funcionario, al tiempo que lamentó que familias muy humildes resultaron damnificadas.
Además, informó que la energía eléctrica "en casi todo el distrito está comprometida" y que las lluvias dejaron "cuantiosos daños" en los cultivos de frutas y hortalizas, una actividad que, afirmó, es el sustento de las familias de su municipio.
La Dirección de Meteorología e Hidrología de Paraguay pronosticó tormentas eléctricas de moderadas a fuertes, ráfagas de viento en torno a los 90 kilómetros por hora y una alta probabilidad de caída de granizo.
El pasado 15 de julio, el Gobierno de Paraguay anunció que prevé un fenómeno de El Niño de "fuerte intensidad", que se extenderá entre agosto próximo y marzo de 2027, con posibles lluvias intensas y crecidas de sus principales ríos.