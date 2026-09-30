Al menos 4.000 familias afectadas por temporal que azota varias zonas de Paraguay

Al menos 4.000 familias afectadas por temporal que azota varias zonas de Paraguay

Asunción, 30 sep (EFE).- Al menos 4.000 familias han resultado afectadas por una tormenta con vientos de hasta 90 kilómetros por hora que azota varias zonas del centro, norte y este de Paraguay y que ha causado daños en viviendas, informó este miércoles el titular de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Arsenio Zárate.