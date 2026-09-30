Arabia Saudí inicia investigación sobre el incidente en avión de Flydubai rumbo a Israel

"Un equipo de investigación de seguridad ya ha iniciado sus labores. El Centro trabaja en coordinación con las autoridades competentes para esclarecer las circunstancias del incidente, verificar los aspectos relacionados con la seguridad de la aviación y recopilar la información y las pruebas pertinentes", dijo el organismo en un escueto comunicado en su cuenta oficial de X.

El viaje hacia Tel Aviv, en el centro de Israel, se interrumpió esta mañana cuando, según apuntó el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, uno de los pilotos del vuelo Flydubai intentó estrellar la aeronave tras apuñalar a su compañero en la cabina.

Netanyahu aseguró que se trata de un "incidente de seguridad extremadamente grave" y dio órdenes a los organismos de seguridad israelíes para prepararse ante otras "posibles amenazas adicionales".

Por su parte, el ministro de Defensa, Israel Katz, fue más allá y calificó de "intento de atentado terrorista yihadista" el suceso.

El piloto y el copiloto del avión resultaron heridos y fueron trasladados al hospital al aterrizar en Tabuk, indicó en un comunicado el aeropuerto saudí.

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Flydubai confirmó en un comunicado el altercado en la cabina de pilotos, pero pidió "abstenerse de especulaciones prematuras" hasta que se esclarezcan las causas del incidente.