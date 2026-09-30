Arévalo califica de "violencia atípica" ataques criminales con cinco muertos en Guatemala

"El día de ayer mostró una serie de hechos de violencia atípicos con patrones de comportamiento criminal poco habituales y que por lo mismo son indicio de que fueron organizados para generar un clima de alarma y estamos atajando estas manifestaciones de manera frontal", aseveró el mandatario durante una conferencia de prensa.

De acuerdo con el informe del ministro de Gobernación (Interior), Marco Antonio Villeda, el martes se registraron seis ataques armados en el departamento de Guatemala —la mayoría focalizados en la capital guatemalteca y los municipios de Villa Nueva y Amatitlán, al sur de la ciudad— que dejaron un saldo de cinco personas fallecidas y tres heridos.

Villeda explicó que tres de estos tiroteos fueron coordinados deliberadamente para "dispersar" a las fuerzas de seguridad en distintos puntos de la ciudad, mientras que el resto responde a rivalidades directas por el control territorial entre la pandilla del Barrio 18, asociada con el grupo Los Caradura, contra la Mara Salvatrucha para el tráfico de drogas.

Ante esta situación, el Gobierno guatemalteco advirtió a los grupos criminales que no cederá en sus acciones de contención e informó de que ha reforzado la presencia de las fuerzas de seguridad y la coordinación con el Ejército para desarticular las estructuras que operan en las áreas urbanas del país.

"Estoy plenamente comprometido en esta lucha, estoy completamente convencido de que la vamos a ganar y vamos a capturar a estos delincuentes y los vamos a someter a la acción de la justicia", sentenció Villeda.

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El titular de la cartera de Interior destacó que ante estas acciones se ha logrado la captura de 750 pandilleros en lo que va del año —entre ellos 516 del Barrio 18, 204 de la Mara Salvatrucha, 33 de White Fence y 13 de Los Caradura—, además del desmantelamiento de 544 cámaras de videovigilancia que estas estructuras operaban de forma ilegal para vigilar a la ciudadanía y a la autoridad.

Finalmente, como parte de las acciones institucionales para depurar a las fuerzas de seguridad, el ministro informó que se ejecutó un operativo conjunto con el Ministerio Público (Fiscalía) en una dependencia de la Policía Nacional Civil, donde se investiga la sustracción de municiones y que derivó en la captura de cuatro agentes policiales y tres civiles.

El Gobierno de Guatemala anunció también este miércoles la apertura de una investigación para indagar sobre la actuación de miembros del Ejército en la matanza de ocho personas el pasado domingo en el este del país centroamericano.