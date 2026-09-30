Mundo
30 de septiembre de 2026 a la - 15:45

"Atentos a lo que va a hacer con Cuba", dice Trump sobre Marco Rubio

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Washington, 30 sep (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, subrayó este miércoles que conviene prestar atención a lo que el secretario de Estado, Marco Rubio, tiene previsto hacer con Cuba en un momento de creciente presión financiera por parte de Washington sobre la isla, con la que el diálogo parece seguir en suspenso.

Por EFE
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Durante un acto en la Casa Blanca para celebrar el Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos, Trump invitó a Rubio a subir al escenario con él.

"Atentos a lo que va a hacer con Cuba", dijo Trump, antes de cederle la palabra a Rubio frente un auditorio en el que había representantes de la comunidad hispana en el país norteamericano.

"Yo diría que, como hispanoamericanos, somos estadounidenses. Amamos este país. Lo amamos porque muchos de nosotros sabemos, ya sea por experiencia propia o a través de nuestros padres o abuelos, cómo es la vida en otros lugares, y por eso sabemos cuán especial es este país", aseguró Rubio en su breve intervención.

La profunda crisis energética que vive Cuba desde mediados de 2024 se ha agudizado desde enero por el cerco petrolero aplicado por EE.UU., después de que Washington capturara al expresidente venezolano, Nicolás Maduro.

Desde entonces ha activado una serie de medidas de "máxima presión" contra personas y entidades relacionadas con el Gobierno cubano o que operen en sectores claves de la isla, como la energía, la defensa, las finanzas y la minería, a las que hay que sumar repetidas insinuaciones y rumores sobre una posible futura intervención estadounidense en la isla.