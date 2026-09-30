Bahamas exige a EE.UU. seguir el debido proceso tras aparentes operaciones encubiertas

"No tememos a nada. No se trata de perseguir a los delincuentes en absoluto. Se trata del proceso. Existe un proceso establecido entre los países sobre cuándo y cómo debemos colaborar. Lo único que se pide es que se siga el procedimiento", dijo Davis a la prensa.

Así rompió Davis el silencio después de que la controversia surgiera la semana pasada cuando el embajador de Bahamas en EE.UU., Wendall Jones, afirmó que agentes "rebeldes" de la DEA habían estado realizando operaciones en el país y "desestabilizando" al Gobierno.

Jones también solicitó a las autoridades estadounidenses que revelaran la identidad del 'Político-1', un político bahameño anónimo que presuntamente se reunió con un narcotraficante en el Parlamento para discutir el envío de cocaína a EE.UU..

Los comentarios de Jones se produjeron tras el arresto del narcotraficante convicto Jonathan Eric Gardiner, quien fue detenido en EE.UU. después de que el avión en el que viajaba se estrellara en aguas de Florida el 12 de mayo pasado.

A principios de esta semana, el fiscal general Wayne Munroe hizo declaraciones similares, acusando a los agentes de la DEA de infringir las leyes antidrogas de Bahamas mediante operaciones encubiertas.

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"Por muchas razones, no se puede entrar en otro país y cometer lo que en esencia es un delito, porque involucrarse con un informante o con alguien que supuestamente acepta transferir drogas es un delito", afirmó.

No obstante, el primer ministro desestimó la sugerencia de que agentes de la DEA hubieran operado ilegalmente, calificándola de "noticia falsa", y cuestionó por qué a los funcionarios bahameños les preocupaba que las autoridades estadounidenses ayudaran a arrestar a un conocido narcotraficante.

Davis afirmó que, si bien no creía que la disputa empañara las relaciones entre ambos países, su único deseo era que Washington siguiera el debido proceso.

Las autoridades estadounidenses alegaron que el detenido Gardiner transportaba toneladas de cocaína a través de Bahamas para importarlas a EE. UU. con la protección de funcionarios del Gobierno bahameño.

Bahamas mantiene una relación de larga data en materia de lucha contra el narcotráfico con EE.UU. a través de la Operación Bahamas, Turcas y Caicos (OPBAT, en inglés).