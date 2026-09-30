BBVA ve sostenible recuperación económica de México y eleva pronóstico al 1,4 % para 2026

"Creemos que la recuperación sí es sostenible", afirmó Carlos Serrano, economista jefe de BBVA México, durante la presentación del informe Situación México, al explicar que la mejoría ya no depende únicamente de la construcción y empieza a extenderse hacia otros componentes de la inversión.

"La economía mexicana ha dejado su fase de mayor debilidad", añadió David Cervantes, economista senior de BBVA México, quien confirmó que la expansión aun no es homogénea.

El banco había reducido previamente su expectativa tras un primer trimestre débil, pero el desempeño del segundo trimestre resultó mejor de lo esperado y dejó un efecto favorable para el resto del año.

A ello se suma una recuperación de la inversión privada y señales positivas en maquinaria y equipo.

Serrano explicó que la inversión es clave para sostener la expansión porque su recuperación puede traducirse en mayor empleo, fortalecer la masa salarial y, con ello, mantener el consumo de los hogares.

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El mercado laboral, según BBVA, atraviesa una recuperación gradual después de la desaceleración observada previamente.

El banco prevé que el empleo formal crezca un 1,5 % en 2026 y un 2,1 % en 2027.

Además, el salario real aumentó un 3,3 % en el último dato disponible y la masa salarial avanzó un 4,6 %, incluso excluyendo a los trabajadores de plataformas digitales, lo que ha dado soporte al consumo interno.

Este último creció un 2,2 % durante la primera mitad del año frente a la contracción registrada en el mismo periodo de 2025, aunque BBVA señaló que todavía se mantiene por debajo del dinamismo observado en años anteriores.

Otro de los motores está en las exportaciones relacionadas con la inteligencia artificial.

El sector mexicano de equipos de cómputo y comunicaciones opera al 96 % de su capacidad instalada, una situación que, según el banco, puede incentivar nuevas inversiones si continúa creciendo la demanda de Estados Unidos.

No obstante, México aporta entre un 3 % y un 7 % de contenido nacional a esa cadena de valor, frente al 39 % citado por BBVA para la industria automotriz, por lo que Serrano consideró necesario acelerar inversiones en energía, infraestructura y proveedores nacionales.

El economista también señaló que una mayor certidumbre sobre el estado de derecho y la relación comercial con Estados Unidos favorecería nuevas inversiones.

Sobre el T-MEC, BBVA considera que México continuará integrado con su principal socio comercial.

La economía mexicana creció un 0,7 % en 2025 y BBVA espera ahora que en 2026 avance el doble, aunque Serrano subrayó que una expansión más intensa dependerá de que la recuperación de la inversión se vuelva más generalizada.

BBVA mantuvo su expectativa de crecimiento de 1,8 % para 2027 y 2028.