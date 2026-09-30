Bloqueos de institutos en Francia dejan este miércoles 625 detenidos y decenas de heridos

Las movilizaciones afectaron a 356 centros educativos, precisó Nuñez en una rueda de prensa con Geffray, en la que denunció una “escalada de la violencia” en algunos centros donde hubo enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, lanzamiento de objetos y varios intentos de prender incendios.

En un mensaje dirigido a los prefectos (delegados del Gobierno en los departamentos), Nuñez habló de un “clima de violencias inaceptables” contra las fuerzas del orden y señaló que más de un centenar de policías y gendarmes habían resultado heridos desde el viernes pasado, cuando comenzaron las movilizaciones.

En ese sentido, Nuñez anunció que la Inspección General de la Policía Nacional (IGPN), conocida como la “policía de las policías”, ha abierto tres investigaciones en el caso de estudiantes heridos, pero aseguró que las fuerzas de seguridad habían hecho “un uso proporcionado” de la fuerza, incluyendo gases lacrimógenos.

Por otro lado, el prefecto de policía de París, Patrice Faure, remitió hoy a la Fiscalía de Bobigny (fueras de París) un informe sobre el alcalde de Saint-Denis, Bally Bagayoko, del partido izquierdista La Francia Insumisa (LFI), por presunta “provocación a cometer un delito”, según informaron fuentes el entorno del prefecto.

Frente al aumento de los altercados, el presidente francés, Emmanuel Macron, manifestó este miércoles desde Madrid, donde estuvo en visita de Estado, que las reivindicaciones de los estudiantes por la falta de medios no justifican la violencia y pidió a los dirigentes políticos que no la legitimen.

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