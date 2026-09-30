Bogotá declara a BTS Huésped de Honor antes de su doblete de conciertos en Colombia

La distinción de Huésped de Honor es un reconocimiento que la Alcaldía puede conceder a visitantes ilustres que, a través de actividades políticas, de servicio público, artísticas, deportivas, científicas, educativas u otras labores, hayan contribuido al bienestar ciudadano o al progreso de los pueblos.

En el caso de BTS, la Alcaldía destacó su trayectoria desde su creación en 2013 y su contribución a la proyección internacional de la música y la cultura surcoreanas, así como el impacto de su trabajo entre los jóvenes.

En los últimos años, BTS se convirtió en el primer grupo surcoreano en alcanzar el número uno de las listas Billboard Hot 100 y Billboard 200 y lo hizo en varias ocasiones. Además, fue el primer grupo de Kpop en recibir una nominación a los Grammy, premios a los que suma cinco candidaturas.

El decreto señala además que la llegada de la agrupación representa una oportunidad para fortalecer la proyección internacional de Bogotá como destino para las industrias culturales y creativas y como escenario de eventos de talla mundial.

La Alcaldía también destacó la relación entre Colombia y Corea del Sur, que mantienen vínculos diplomáticos desde 1962, y señaló que la presencia de BTS se suma a los intercambios culturales entre ambos países.

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Con motivo de los conciertos, la ciudad iluminará con tonos morados algunos de sus edificios emblemáticos como la torre Colpatria, un rascacielos de 196 metros que se puede ver desde varias partes de la capital colombiana.

Además, Colombia y Corea del Sur mantienen una estrecha relación diplomática, marcada por el apoyo que el país andino brindó a Seúl durante la Guerra de Corea (1950-1953), cuando fue el único país latinoamericano en enviar tropas y fragatas de combate.